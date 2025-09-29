Simav depremi sonrası Şener Üşümezsoy yine o noktayı işaret etti: 'Daha büyük deprem olabilir'

AFAD dün öğle saatlerinde Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yaşanan deprem İstanbul ve birçok ilde hissedilirken, Simav'da gece boyu 200'ü aşkın sarsıntı meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Simav'ı uyaran Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan depreme ilişkin çok önemli açıklamalar geldi. Üşümezsoy meydana gelen depremin daha büyük bir depremin habercisi olduğunu belirtti.

"BU DEPREM DE ANA KIRILMANIN ÇEVRESİNDE OLUŞTU"

Depremin ana kırılmanın çevresinde olduğunu söyleyen Üşümezsoy, “Simav’ın altında aktif bir fay düzlemi bulunuyor. Bugünkü 5.4’lük deprem, fayın kilitli ana bölümüne ulaşmamış, kenar bölgelerde gerçekleşen bir yırtılmadır. Elimizi birbirine yapıştırıp çektiğimizde kopmanın kenarlardan başlaması gibi, bu deprem de ana kırılmanın çevresinde oluştu.” ifadelerini kullandı.

" SİMAV VE SINDIRGI BÖLGESİ RİSKLİ"

2 noktaya dikkat çeken uzman isim, “Her iki fay ayrı ayrı 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir. Ancak birlikte kırılmaları halinde bu, 6.7 büyüklüğünde bir depreme dönüşebilir. 1970’te Alaşehir’de yaşanan 6.7-6.8 büyüklüğündeki deprem de benzer bir fay kırılmasıyla meydana gelmişti. Ben uzun süredir Simav ve Sındırgı bölgesinde bu riskin olduğunu dile getiriyorum.” dedi.

"BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ"

“Avuçlarımızı birbirine yapıştıralım; yapışan bölge fayın kilitli kısmıdır. Bu alanın kenarlarında küçük yırtılmalar olur. Ancak stres birikimi devam ettikçe büyük yırtılmaya ulaşır ve asıl deprem meydana gelir. Simav Dağı yükselmek isterken fay düzleminin kenarları parçalanıyor. 6.5 büyüklüğünde bir deprem de bu süreçle oluşacaktır.”

Üşümezsoy, 2011’de Simav’da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depreme atıfta bulunarak, “Jeolojik süreç açısından 2011 ile 2025 arası uzun bir süre değildir. Bu sarsıntılar birbirinin devamı niteliğindedir. Bugünkü deprem, fayın kilitli bölgesinde stresin arttığını ve daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini gösteriyor” dedi.