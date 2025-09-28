Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi 29 Eylül? Kütahya depremi sonrası gözler “Okullar tatil” açıklamasında

Kütahya'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem sonrasında veliler ve öğrencilerin gözü yarın okullar tatil mi sorusuna çevrildi. Yaşanan depremin ardından öğrenciler okulların tatil olma durumuna ilişkin açıklama bekliyor.

Yarın okullar tatil mi 29 Eylül? Kütahya depremi sonrası gözler “Okullar tatil” açıklamasında
Bugün meydana gelen sonrasında 'da yarın mi merak edildi. 5.4 büyüklüğünde sarsıntının ardından okulların tatil durumu araştırıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 EYLÜL?

28 Eylül Pazar günü yaşanan sarsıntı sonrasında yarın okulların tatil olma ihtimali gündeme yerleşti. Kütahya'da 5.4 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken şu an için okullarının tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın Kütahya'da okullarda eğitime devam edilecek.

Yarın okullar tatil mi 29 Eylül? Kütahya depremi sonrası gözler “Okullar tatil” açıklamasında

29 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kütahya'da yaşanan deprem kısa süreli korku dolu anlara neden olurken birçok ilde de hissedildi. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken yarın okulların tatil olma durumu merak edildi. Şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken gözler açıklamasına çevrildi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklama! Büyük deprem yakın mı?
