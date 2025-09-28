Yarın okullar tatil mi 29 Eylül? Kütahya depremi sonrası gözler “Okullar tatil” açıklamasında

Bugün meydana gelen deprem sonrasında Kütahya'da yarın okullar tatil mi merak edildi. 5.4 büyüklüğünde sarsıntının ardından okulların tatil durumu araştırıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 EYLÜL?

28 Eylül Pazar günü yaşanan sarsıntı sonrasında yarın okulların tatil olma ihtimali gündeme yerleşti. Kütahya'da 5.4 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken şu an için okullarının tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın Kütahya'da okullarda eğitime devam edilecek.

29 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kütahya'da yaşanan deprem kısa süreli korku dolu anlara neden olurken birçok ilde de hissedildi. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken yarın okulların tatil olma durumu merak edildi. Şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken gözler valilik açıklamasına çevrildi.