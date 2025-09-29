Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Gece boyu da devam eden sarsıntılar 200'ü aştı. Depreme ilişkin konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları dikkat çekti. Tüysüz depremlerin beklenmedik yerlerde olmasına dikkat çekerek, 'Simav'ın güneyinde yoğunlaşan depremlerle ilgili birinci ihtimal burada gömülü bir fayın olması' ifadelerini kullandı. Öte yandan Tüysüz Bursa, Marmara ve Bingöl'ü uyardı. İşte detaylar...

29.09.2025
29.09.2025
AFAD dün 'nın ilçesinde 5.4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Yaşanan deprem İstanbul ve birçok ilden hissedilirken, vatandaşlar gece boyu 200'ü aşan depremler nedeniyle tedirgin oldu. Yaşanan deprem ile ilgili konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları ise koruttu. Depremlerin beklenmedik noktalarda olmasına değinen Tüysüz, gizli ve gömülü bir fay olabileceğine dikkat çekti.

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

11 BİN ARTÇI

İşte Okan Tüysüz'ün açıklamaları:

Sındırgı depremi sonrası 11 bin artçı olduğunu söyleyen Tüysüz, "Sındırgı, normal bir fayın üzerinde. Bir tarafı, diğer tarafa göre aşağı çöken bir fay. Buradaki fayın kuzeyi aşağı düşen blok, fayın güneyi de yukarı yükselen blok. Normal fayda artçı depremlerin kuzeyde yoğunlaşması beklenir. Ancak burada, 10 Ağustos 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra meydana gelen 11 bin artçı, güneyde, yükselen blokta oldu." dedi.

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

"BİZİM İÇİN ALIŞAGELDİK BİR DURUM DEĞİL"

Bu, bizim için alışageldik bir durum değil. Ancak akla en yatkın açıklaması, bu fayın güneyinde, başka bir fayın var olması ve artçıları da bu fayın yaratması. Sındırgı'yı biliyoruz, ancak artçıları güneydeki depremleri başka bir fay mı yaptı bunu bilmiyoruz. Sındırgı'daki hareketlilik, Simav depremiyle bağlantılı değil.

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

"SINDIRGI FAY HATTI ÖNEMLİDİR"

Sındırgı'da daha büyük deprem beklemiyoruz. Sındırgı- Akşehir 300 kilometre uzunluğunda Batı Anadolu'daki önemli fay hatlarından biridir.

SİMAV'DA GÖMÜLÜ BİR FAY MI VAR?

Bu kadar deprem olması; hem de beklemediğimiz yerlerde olması bizi başka olasılıklara yöneltiyor. Simav'ın güneyinde yoğunlaşan depremlerle ilgili birinci ihtimal burada gömülü bir fayın olması. İkinci olasılık ise volkanik ya da jeo-termal su etkisi. Ancak ben burada fay hattı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Burada fay var mı yok mu detaylı olarak çalışmak gerekiyor.

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

"BATI ANADOLU'DA DEPREM FIRTINASI SÜRECEK"

Simav'ı çok iyi bilmiyoruz. Sındırgı ve Simav'ın güneyinde oluyor. Simav'da 9 Nisan'da başladı ve bin artçı yaşandı. Sındırgı'da, 10 Ağustos'ta yaşandı ve 11 bin artçı oldu. Batı Anadolu'da deprem fırtınalarının süreceğini düşünüyorum. Simav'ın güneyinin yeraltı metotlarıyla araştırılıp yerleşim alanı olarak gerekirse önlem alınması gerekir. Gediz'de, 1970 yılında 7 büyüklüğünde olmuştu, bazı kaynaklar 7.1 diyor; bin can kaybının ardından burada yerleşim alanı değişmişti.

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

"BAZI FAYLAR DETAYLI BİLİNMİYOR"

5 ya da 6 büyüklüğündeki depremlerin Simav'da mı Sındırgı'da mı nerede olacağı muallaktır. Türkiye'de 550 diri fay var. Araştırılmış fay hatları üzerine değerlendirme yapılabilir ancak bazı fayları detaylı olarak bilmiyoruz. Detaylı biçimde çalışma yapılmalıdır.

Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?

"EN TEMEL BEKLENTİ: MARMARA VE YEDİSU"

Bu noktada da en temel beklenti; Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem olasılığı ve Bingöl Yedisu'da, 7.2-7.4'lük bir deprem ihtimali.

"BURSA, ENDİŞELİ BİR YER"

Bursa, içinden fay hattı geçen illerimiz arasında. Uludağ'ın, Bursa Ovası'na bakan yamaçları, Gönen'den başlayan Mustafa Kemalpaşa'ya ulaşan, Bursa İnegöl Ovası'ndan Eskişehir'e bağlanan fay var. Bursa'nın geçmişinde 7'lik depremler var. Çevresinde de başka faylar var. Bursa'nın zemini çok kötü. Belediyenin, Japonlarla mikro-bölgeleme yaptığını duydum. Bursa, endişeli bir yer.

İZMİR VE MANİSA'DAKİ FAY HATLARI

Manisa da, içinden fay hattı geçen illerimizden. Spil Dağı'ndan Manisa düzlüğüne uzanan, batıya doğru Organize Sanayi Bölgesine uzanıyor. Burası da geçmişte önemli depremlerin yaşandığı bir bölge. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde 250-300 yılda bir büyük deprem olduğunu biliyoruz; bazılarını ise net bilmiyoruz. İzmir'in içinden faylar geçiyor; 1600'lerde kırılma var. Bir daha ne zaman kırılabilir bunu söylemek güç. Bu Manisa için de geçerli.

