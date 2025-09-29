Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Simav depremini 3 gün önce bilmişti! Deprem uzmanı Ahmet Yakut'tan Ege'de bu iki noktaya uyarı

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut dün Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi 3 gün önce sosyal medya kanalında paylaşarak, bölgede yaşayanlara uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Yakut, Simav'daki depremin ardından Ege'de iki noktada 6.3'lük bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:24

25 Eylül saat 22.00'de (Kütahya depreminden 3 gün önce) kendine ait sosyal medya hesabında takipçileri ile bir araya gelerek soruları cevaplayan Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 yada 4.5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5'lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5.8'e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" dedi.

Simav depremini 3 gün önce bilmişti! Deprem uzmanı Ahmet Yakut'tan Ege'de bu iki noktaya uyarı

EGE SİSMİK AKTİVİTEYE HAZIRLANIYOR

Deprem sonrasında soruları cevaplayan Yakut, "5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var Katrandağı - Emet ve civarında 5.8 i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor" dedi.

Simav depremini 3 gün önce bilmişti! Deprem uzmanı Ahmet Yakut'tan Ege'de bu iki noktaya uyarı

2024'TE SINDIRGI'YI DA UYARMIŞTI

2024 yılında Afyon'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Ahmet Yakut, 11 Temmuz 2024'de (Sındırgı depreminden 13 ay önce) yaptığı açıklamada ise "1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 5.8 gibi deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize" ifadelerini kullanmıştı.

Simav depremini 3 gün önce bilmişti! Deprem uzmanı Ahmet Yakut'tan Ege'de bu iki noktaya uyarı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Simav depremi sonrası Şener Üşümezsoy yine o noktayı işaret etti: 'Daha büyük deprem olabilir'
Kütahya'da deprem fırtınası! Uzman isim deprem riski en yüksek 3 noktayı işaret etti: Bölgede gömülü fay mı var?
ETİKETLER
#deprem
#deprem riski
#Ahmet Yakut
#Sındırgı Depremi
#Ege Depremleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.