Simav depremini 3 gün önce bilmişti! Deprem uzmanı Ahmet Yakut'tan Ege'de bu iki noktaya uyarı

25 Eylül saat 22.00'de (Kütahya depreminden 3 gün önce) kendine ait sosyal medya hesabında takipçileri ile bir araya gelerek soruları cevaplayan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 yada 4.5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5'lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5.8'e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" dedi.

EGE SİSMİK AKTİVİTEYE HAZIRLANIYOR

Deprem sonrasında soruları cevaplayan Yakut, "5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var Katrandağı - Emet ve civarında 5.8 i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor" dedi.

2024'TE SINDIRGI'YI DA UYARMIŞTI

2024 yılında Afyon'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Ahmet Yakut, 11 Temmuz 2024'de (Sındırgı depreminden 13 ay önce) yaptığı açıklamada ise "1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 5.8 gibi deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize" ifadelerini kullanmıştı.