İstanbul depremle sallandı! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar: Daha büyük deprem üretme potansiyeli var

İstanbul deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Marmara Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.55'te gerçekleşen deprem, yerin 12 km altında gerçekleşti. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını aktardı.

DEPREM, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Süha Özden, İstanbul'da gerçekleşen depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM DEĞİL"

5 büyüklüğünde bir hissedildiği için normal olarak bir panik hali oluştuğunu belirten Özden, "Baktığınız zaman 5 büyüklüğündeki deprem çok büyük bir deprem değil" dedi.

"DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

Depremin gerçekleştiği fay hattının bu ve bundan daha büyük depremleri her zaman üretme potansiyeli olduğunu söyleyen Özden, "Bundan sonra da artçılar devam edecek. Şuan için 5'lik depreme bakarak "büyük deprem geliyor" demek mümkün değil" diye konuştu.