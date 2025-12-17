Menü Kapat
TGRT Haber
13°
 Hüseyin Bahcivan

İzmir Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi listesi

İzmir Buca su kesintisinin saat kaçta biteceği açıklandı. Bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İzmir'in Buca ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinden dolayı 10 mahalleye sular verilemiyor. Buca ilçesinin yanı sıra Bergama, Karabağlar, Urla, Torbalı ilçelerinde de kesinti meydana geldi. Vatandaşlar tarafından 17 Aralık İZSU su kesintisi listesi merak ediliyor.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi listesi
17.12.2025
17.12.2025
saat ikonu 13:50

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) 'in , , , , ilçelerinde yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintilerden dolayı birçok mahalleye su verilemiyor. İZSU tarafından Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği duyuruldu. 17 Aralık İzmir su kesintilerinin listesi belli oldu.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi listesi

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 17 ARALIK?

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen su kesintisi saat 06.30 sıralarında başladı. Elektrik arızası nedeniyle yaşanan su kesintisinden dolayı Adatepe, Atatürk, Buca KOOP, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer ve 29 Ekim mahallelerine sular verilemiyor. İZSU tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstasyonda Gediz EDAŞ elektrik arızası nedeniyle pompalar devre dışı kalmıştır" ifadeleri yer aldı. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan su kesintisinin saat 15.30'da sona ermesi bekleniyor.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi listesi

İZMİR SU KESİNTİSİ 17 ARALIK

İzmir'in Bergama, Karabağlar, Urla ve Torbalı ilçelerinde yaşanan su kesintileri hakkında yapılan açıklamalar şöyle:

Bergama Su Kesintisi

İzmir'in Bergama ilçesinin Zeytindağ Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Arızanın saat 15.00'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

Karabağlar Su Kesintisi

Karabağlar ilçesinin İhsan Alyanak Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Sabah saat 10.30 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 17.30'da biteceği duyuruldu.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi listesi

Urla Su Kesintisi

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Urla ilçesinin İçmeler Mahallesi'nde ana boru arızası meydana geldi. Arıza kaynaklı sabah saat 08.45'ten itibaren su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

Torbalı Su Kesintisi

Torbalı ilçesinin ise İnönü mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 16.30 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

#izmir
#Bergama
#su kesintisi
#urla
#karabağlar
#torbalı
#buca
#Aktüel
