Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu kapandı! Serdal Adalı bonservisini açıkladı: Veren alır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlılarda yaprak dökümüne dönen Rafa Silva krizine noktayı koydu.
Rafa Silva’nın durumunun belirsizliğini koruduğunu söyleyen Adalı, "Teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz, veren alır" dedi.
Sergen Yalçın'la düzenlendikleri basın toplantısı sonrası Rafa Silva ile sadece 1 kez konuştuklarını aktaran Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece 1 kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı” ifadelerini kullandı.