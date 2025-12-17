Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu kapandı! Serdal Adalı bonservisini açıkladı: Veren alır

Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva konusuna noktayı koydu. Silva'nın bonservis bedelini açıklayan Adalı, "Veren alır" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu kapandı! Serdal Adalı bonservisini açıkladı: Veren alır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 15:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlılarda yaprak dökümüne dönen Rafa Silva krizine noktayı koydu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu kapandı! Serdal Adalı bonservisini açıkladı: Veren alır

"15 MİLYONU VEREN ALIR"

Rafa Silva’nın durumunun belirsizliğini koruduğunu söyleyen Adalı, "Teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz, veren alır" dedi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu kapandı! Serdal Adalı bonservisini açıkladı: Veren alır

"RAFA İLE SADECE BİR KEZ KONUŞTUK"

Sergen Yalçın'la düzenlendikleri basın toplantısı sonrası Rafa Silva ile sadece 1 kez konuştuklarını aktaran Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece 1 kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!
Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu! 2025 sezonunda attıkları gollerle tarihe geçtiler: Türkiye’den bir isim listeye girdi
Fenerbahçe rotasını Hollanda'ya çevirdi: 2 yıldız listede
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.