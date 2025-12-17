Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram televizyonlara resmen geldi

Sosyal medya devi, mobil odaklı kısa video formatı Reels'i televizyon ekranlarına taşıyarak YouTube'un hakim olduğu alanda rekabeti kızıştırıyor. Pilot uygulama ise Amazon Fire TV ile başlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 14:37

Popüler platformu Instagram, sadece mobil cihazlarla sınırlı kalan deneyimini genişleterek ekranlarına taşıyacağını duyurdu. Şirket, "IG for TV" adını verdiği yeni deneyim ile kullanıcıların Reels videolarını televizyondan izlemesine olanak tanıyor.

Instagram televizyonlara resmen geldi

HEDEF: "KOLTUK İZLEYİCİSİNİ" YAKALAMAK

Reels içeriklerini televizyonlara getiren şirket, video dünyasında büyük bir hakimiyete sahip olan ile daha etkin bir rekabet hedefliyor. Instagram yönetimi, izleyicilerin koltuklarında otururken tıpkı televizyon kanalları arasında gezindikleri gibi Reels videolarına da göz atmalarını istiyor.

Örneğin, Netflix’te bir film veya dizi izlerken dikkati dağılan ya da daha kısa içerik tüketmek isteyen bir kullanıcı, artık platform değiştirerek Reels akışına dahil olabilecek.

Instagram televizyonlara resmen geldi

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AKIŞ VE OTOMATİK OYNATMA

Geliştirilen "IG for TV" uygulaması, her kullanıcıya özel bir deneyim sunuyor. Mobil uygulamadaki beğeniler ve takip edilen içerik üreticileri baz alınarak oluşturulan akış, komedi, müzik ve yaşam tarzı gibi kategorilere ayrılarak kullanıcıların farklı türdeki videoları keşfetmesini kolaylaştırıyor.

Uygulamada videolar otomatik olarak oynatılıyor, böylece izleyicinin sürekli kaydırma yapmasına gerek kalmıyor. Ancak kullanıcılar diledikleri takdirde bir sonraki videoya geçiş yapabiliyor, içerikleri beğenebiliyor, yorumları görüntüleyebiliyor ve paylaşımda bulunabiliyor.

Kullanıcılar, IG for TV uygulamasını mevcut Instagram hesaplarıyla eşleştirerek tek bir ana ekrana beş adede kadar hesap ekleyebiliyor. İsteyenler ise sadece televizyon izleme deneyimi için yeni bir hesap oluşturmayı tercih edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknolojinin Günahkar Çocuğu, Yapay Zeka!
Uzayda alarm zilleri: Tek bir çarpışma tüm insanlığın cabasını bitirecek
ETİKETLER
#sosyal medya
#televizyon
#youtube
#reels
#Instagram Sorunları
#Ig For Tv
#Video İçerik
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.