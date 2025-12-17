Instagram televizyonlara resmen geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, sadece mobil cihazlarla sınırlı kalan Reels deneyimini genişleterek televizyon ekranlarına taşıyacağını duyurdu. Şirket, "IG for TV" adını verdiği yeni deneyim ile kullanıcıların Reels videolarını televizyondan izlemesine olanak tanıyor.

HEDEF: "KOLTUK İZLEYİCİSİNİ" YAKALAMAK

Reels içeriklerini televizyonlara getiren şirket, video dünyasında büyük bir hakimiyete sahip olan YouTube ile daha etkin bir rekabet hedefliyor. Instagram yönetimi, izleyicilerin koltuklarında otururken tıpkı televizyon kanalları arasında gezindikleri gibi Reels videolarına da göz atmalarını istiyor.

Örneğin, Netflix’te bir film veya dizi izlerken dikkati dağılan ya da daha kısa içerik tüketmek isteyen bir kullanıcı, artık platform değiştirerek Reels akışına dahil olabilecek.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AKIŞ VE OTOMATİK OYNATMA

Geliştirilen "IG for TV" uygulaması, her kullanıcıya özel bir deneyim sunuyor. Mobil uygulamadaki beğeniler ve takip edilen içerik üreticileri baz alınarak oluşturulan akış, komedi, müzik ve yaşam tarzı gibi kategorilere ayrılarak kullanıcıların farklı türdeki videoları keşfetmesini kolaylaştırıyor.

Uygulamada videolar otomatik olarak oynatılıyor, böylece izleyicinin sürekli kaydırma yapmasına gerek kalmıyor. Ancak kullanıcılar diledikleri takdirde bir sonraki videoya geçiş yapabiliyor, içerikleri beğenebiliyor, yorumları görüntüleyebiliyor ve paylaşımda bulunabiliyor.

Kullanıcılar, IG for TV uygulamasını mevcut Instagram hesaplarıyla eşleştirerek tek bir ana ekrana beş adede kadar hesap ekleyebiliyor. İsteyenler ise sadece televizyon izleme deneyimi için yeni bir hesap oluşturmayı tercih edebiliyor.