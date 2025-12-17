Uzayda alarm zilleri: Tek bir çarpışma tüm insanlığın cabasını bitirecek

Bir yanda Elon Musk’ın Starlink projesiyle hızla büyüyen uydu filoları, diğer yanda benzer hedeflerle yörüngeye gönderilen rakip sistemler var. Dünya’nın çevresinde adeta görünmez bir ağ örülüyor. Bu ağ, küresel ve kesintisiz internet vaadi sunuyor; ama aynı zamanda alçak Dünya yörüngesini her geçen gün daha kalabalık, daha karmaşık ve biraz da daha “kirli” bir ortama dönüştürüyor.

Starlink gibi şirketler, gelişmiş otomasyon sistemleri ve çarpışma önleme algoritmaları sayesinde bu yapının güvenli biçimde yönetildiğini savunuyor. Ancak Princeton Üniversitesi’nden Sarah Thiele ve ekibinin yayımladığı yeni çalışma, bu iyimser tabloya ciddi bir itiraz getiriyor. Araştırmacılar, mevcut uydu düzenini “tek darbede çökmeye hazır bir iskambil evi”ne benzetiyor.