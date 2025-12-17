Bazılarının sadece çapı 40 cm'yi buluyor: Bastığı yerde 210 milyon yıllık iz bıraktı

İtalya'nın kuzeyinde yer alan milli parkta, binlerce dinozor ayak izine rastlandı. Bazılarının çapının 40cm'yi bulduğu dinozor ayak izlerininin 210 milyon yıl öncesine ait olduğu kaydedildi.

Paralel sıralar halinde başlayan ayak izlerinin çouğnda parmak ve pençelerin izleri açıkça görüldüğü kaydedildi. Ayrıca, dinozorların uzun boyunlu, küçük başlı ve keskin pençeli otobur olarak bilinen prosauropodlar olduğu düşünülüyor.

YÜZLERCE METREYE UZANAN İZLERİ FARK ETTİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Elio Della Ferrera adlı fotoğrafçı,İtalya'nın Milano şehrinin kuzeydoğusundaki Stelvio Milli Parkı'da dikey bir dağ duvarında yüzlerce metreye uzanan ayak izlerini fark etti.

Ferrera, bu keşfin "hepimizde bir düşünce süreci başlatmasını ve yaşadığımız yerler, yani evimiz ve gezegenimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koymasını" umduğunu söyledi.

Bilim adamları, 10 metreye kadar uzayabilen prosauropodların iki ayak üzerinde yürüyebildiğini ancak bazı durumlarda ayak izlerinin önünde el izleri bulunmasının ön ayaklarını yere dayadıklarını gösterdiğini savunuyor