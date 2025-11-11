Milyonlarca lira harcanmıştı! Dinozorlar çürümeye terk edildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mülkiye başmüfettişi müteahhide devredilen Doğal Park - 2 yeşil alanıyla ilgili olarak; meclis kararının alınması sureti, belediye gelirlerinin azalmasına ve üçüncü kişiler lehine menfaat sağlanmasına sebep olunduğu iddiasıyla dönemin meclis üyelerinin ifadesini yazılı olarak istedi. Ayrıca başmüfettiş raporunda, 2016'da uygulanmayan iptal kararına ilişkin; 04.10.2019 tarihinde söz konusu parselin mahkeme kararına istinaden tahsisin iptal edildiğini, 7637 ada 3 No'lu parselde bulunan belediye hissesinin bu kez 15 yıl süreyle Çukurova İmar A.Ş'ye belediye meclisince tahsis edildiğini yazdı. Aradan geçen yıllar içerisinde müteahhit firma tarafından işletilmeye devam edilen Dinozor Park hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin atadığı bir mülkiye başmüfettişinin yaptığı araştırmalar sonucunda edindiği yeni bulgular ortaya çıktı. Mülkiye başmüfettişi, Adana 2. İdare Mahkemesi'nin, müteahhide devredilen Doğal Park - 2 yeşil alanın Dinozor Park için 2016 yılında verdiği iptal kararının uygulanması için 2016 yılında 30 gün süre verdiğini, 30 gün süre içerisinde herhangi bir eylem ve işlemde bulunulmadığını tespit etti. Dönemin meclis üyelerinin ifadeleri alındı. Ancak buna rağmen park faaliyetlerine devam etti.