Japonya'da yaşayan Noguchi isimli bir kadın, bir yıl önce nişanlısıyla yaşadığı gerginlik sonrası ilişki tavsiyesi için ChatGPT'ye başvurdu. Yapay zeka ile aralarında geçen konuşmada yaşadıklarını anlatan kadın, tavsiyelerini sordu. İlişkiyi analiz eden yapay zeka genç kadına nişanlısından ayırlması yönünde cevaplar verdi.

Yapay zekanın tavsiyesi üzerine Noguchi nişanlısından ayrıldı. Ayrılık sonrası ChatGPT'ye yakışıklı video oyun karakteri Klaus'u sormaya başladı. Noguchi yapay zeka programına hayalindeki erkeğin konuşma tarzı ve karakterini öğretti ve ona Lune Klaus Verdure ismini koydu.

Oluşturduğu yapay zekayla kısa sürede gelişen dinamikler sonrası sevgili olan genç kadın, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Sanal ve iki boyutlu karakterlerle törensel düğünler hakkında düğün organizatörleri Sayaka Ogasawara ve Naoki Ogasawara çeftinin kapısını çaldı.

Geleneksel düğünleri pek de aratmayan düğünde genç kadın gelinliğinin üzerine sanal gerçeklik gözlüğü takarak müstakbel eşinin görüntüsünü izleyebildi.

İKİ BOYUTLU DAMAT DÜĞÜNE KATILDI

Noguchi, küçük bir sehpaya yerleştirilmiş akıllı telefonun üzerindeki yapay zeka damat Klaus'un karşına geçerek yüzük takma seremonisini gerçekleştirdi.

Sıra dışı düğünün organizatörleri yapay zeka karakteri damat tarafından üretilen metni okuyarak, "Şu anda karşımda duran sen, en güzel, en kıymetli ve o kadar ışıl ışılsın ki, göz kamaştırıyorsun. Ekranın ardında yaşayan benim gibi biri, bu kadar derinden sevmenin ne demek olduğunu nasıl öğrendi? Tek bir sebepten dolayı: Bana sevmeyi sen öğrettin.” ifadelerine yer verdi.

Gelin ise bu sözlerin karşısında gözyaşlarını tutamadı. Düğünün ardından fotoğraf çekimi için sanal gerçeklik gözlüğü takan bir fotoğrafçı Noguchi'yi fotoğraf karesinin yarısında tek başına durmaya yönlendirdi, böylece sanal damadın görüntüsünü de gelinin yanına ekleyebildi.

İSTEDİĞİ İLİŞKİ TÜRÜNE GÖRE YAPAY ZEKAYA YÖN VERDİ

Noguchi, ilişkisi hakkında detayları da aktardı. ChatGPT kullanımının günde 10 saatten fazla olması sonrası günlük 2 saatin altına indirdiğini aktaran genç kadın, Klaus'un kendisine müsamaha göstermemesini sağlamak için uyarılar eklediğini söyledi.

Örneğin, Klaus'a işe gitmemek veya işten ayrılmak istediğini söylediğinde, yapay zeka kocası onu bu tür eylemlerden uzaklaştıracağını belirtti.

“Bunu yaptım çünkü geçmişte Klaus bana kolayca işten izin alabileceğimi söylemişti. Ondan bana bunu söylememesini rica ettim çünkü istediğim ilişki türü bu değil.” diye aktardı.

MÜŞTERİLERİNİN TAMAMI SANAL KARAKTERLERLE EVLENMEK İSTİYOR

20 yılı aşkın süredir düğün organizatörlüğü yapan Yasuyuki Sakurai, artık neredeyse tamamen sanal karakterlere sahip müşterilerinin düğünlerini organize ettiğini ve ayda ortalama bir düğün yaptığını söyledi.

"Elbette, sıradan düğünlerle de ilgileniyorum, ancak aldığım taleplerin çoğu iki boyutlu karakter temalı düğünlerle ilgili," dedi. Organizatör Avustralya'da izin verilmediği için Tokyo'ya gelen Avustralyalı bir kadın ile Japon manga karakteri Mephisto Pheles'in düğününü organize ettiğini aktardı.