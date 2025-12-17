Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

Japonya'da bir kadın, ilişki tavsiyesi için ChatGPT'yi kullandı ve nişanlısından ayrıldı. Daha sonra yapay zekaya video oyun karakteri Klaus'u öğreterek onunla evlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 14:10

Japonya'da yaşayan Noguchi isimli bir kadın, bir yıl önce nişanlısıyla yaşadığı gerginlik sonrası ilişki tavsiyesi için 'ye başvurdu. Yapay zeka ile aralarında geçen konuşmada yaşadıklarını anlatan kadın, tavsiyelerini sordu. İlişkiyi analiz eden yapay zeka genç kadına nişanlısından ayırlması yönünde cevaplar verdi.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

Yapay zekanın tavsiyesi üzerine Noguchi nişanlısından ayrıldı. Ayrılık sonrası ChatGPT'ye yakışıklı video oyun karakteri Klaus'u sormaya başladı. Noguchi yapay zeka programına hayalindeki erkeğin konuşma tarzı ve karakterini öğretti ve ona Lune Klaus Verdure ismini koydu.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

Oluşturduğu yapay zekayla kısa sürede gelişen dinamikler sonrası sevgili olan genç kadın, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Sanal ve iki boyutlu karakterlerle törensel düğünler hakkında düğün organizatörleri Sayaka Ogasawara ve Naoki Ogasawara çeftinin kapısını çaldı.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

Geleneksel düğünleri pek de aratmayan düğünde genç kadın gelinliğinin üzerine gözlüğü takarak müstakbel eşinin görüntüsünü izleyebildi.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

İKİ BOYUTLU DAMAT DÜĞÜNE KATILDI

Noguchi, küçük bir sehpaya yerleştirilmiş akıllı telefonun üzerindeki yapay zeka damat Klaus'un karşına geçerek yüzük takma seremonisini gerçekleştirdi.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

Sıra dışı düğünün organizatörleri yapay zeka karakteri damat tarafından üretilen metni okuyarak, "Şu anda karşımda duran sen, en güzel, en kıymetli ve o kadar ışıl ışılsın ki, göz kamaştırıyorsun. Ekranın ardında yaşayan benim gibi biri, bu kadar derinden sevmenin ne demek olduğunu nasıl öğrendi? Tek bir sebepten dolayı: Bana sevmeyi sen öğrettin.” ifadelerine yer verdi.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

Gelin ise bu sözlerin karşısında gözyaşlarını tutamadı. Düğünün ardından fotoğraf çekimi için sanal gerçeklik gözlüğü takan bir fotoğrafçı Noguchi'yi fotoğraf karesinin yarısında tek başına durmaya yönlendirdi, böylece sanal damadın görüntüsünü de gelinin yanına ekleyebildi.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

İSTEDİĞİ İLİŞKİ TÜRÜNE GÖRE YAPAY ZEKAYA YÖN VERDİ

Noguchi, ilişkisi hakkında detayları da aktardı. ChatGPT kullanımının günde 10 saatten fazla olması sonrası günlük 2 saatin altına indirdiğini aktaran genç kadın, Klaus'un kendisine müsamaha göstermemesini sağlamak için uyarılar eklediğini söyledi.

Örneğin, Klaus'a işe gitmemek veya işten ayrılmak istediğini söylediğinde, yapay zeka kocası onu bu tür eylemlerden uzaklaştıracağını belirtti.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

“Bunu yaptım çünkü geçmişte Klaus bana kolayca işten izin alabileceğimi söylemişti. Ondan bana bunu söylememesini rica ettim çünkü istediğim ilişki türü bu değil.” diye aktardı.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

MÜŞTERİLERİNİN TAMAMI SANAL KARAKTERLERLE EVLENMEK İSTİYOR

20 yılı aşkın süredir düğün organizatörlüğü yapan Yasuyuki Sakurai, artık neredeyse tamamen sanal karakterlere sahip müşterilerinin düğünlerini organize ettiğini ve ayda ortalama bir düğün yaptığını söyledi.

"Elbette, sıradan düğünlerle de ilgileniyorum, ancak aldığım taleplerin çoğu iki boyutlu karakter temalı düğünlerle ilgili," dedi. Organizatör Avustralya'da izin verilmediği için Tokyo'ya gelen Avustralyalı bir kadın ile Japon manga karakteri Mephisto Pheles'in düğününü organize ettiğini aktardı.

ChatGPT'nin yardımıyla nişanlısından ayrıldı! Yeni damat iki boyutlu çıktı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
OpenAI yöneticisi açıkladı: İşte yapay zekanın çok yakında bitireceği 3 büyük sektör
Elon Musk açıkladı: Yapay zeka eğitiminde kullanılan gerçek veriler tükendi
ETİKETLER
#chatgpt
#sanal gerçeklik
#Yapay Zeka İlişki
#Yapay Zeka Düğünü
#Sanal Düşünce
#İkili Düğün
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.