OpenAI yöneticisi açıkladı: İşte yapay zekanın çok yakında bitireceği 3 büyük sektör

OpenAI'ın İş Ürünlerinden Sorumlu Yöneticisi Olivier Godement, katıldığı bir podcast yayınında iş dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Business Insider'a göre Godement, "Unsupervised Learning" adlı programda yaptığı değerlendirmede yaşam bilimleri, müşteri hizmetleri ve bilgisayar mühendisliği alanlarının otomasyon devriminin kıyısında olduğunu dile getirdi.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE AYLAR SÜREN SÜREÇLER TARİHE KARIŞABİLİR

Yöneticinin listesinin ilk sırasında yaşam bilimleri ve ilaç şirketleri yer alıyor. Amgen gibi ilaç devleriyle yürütülen çalışmalara değinen Godement, yeni bir ilaç tasarlamanın hem fiili araştırma hem de yoğun idari süreçler gerektirdiğini vurguladı.

Özellikle idari kısımların zaman alıcı olduğunu belirten OpenAI yöneticisi, bir ilacın formülünün kesinleşmesinden piyasaya sürülmesine kadar geçen sürenin aylar, hatta yıllar alabildiğini hatırlattı.

Godement'e göre yapay zeka modelleri, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış tonlarca veriyi birleştirme, konsolide etme ve belgelerdeki değişiklikleri tespit etme konusunda son derece başarılı bir performans sergiliyor.

YAZILIM MÜHENDİSLERİNE UYARI

Yazılım mühendisliğinin geleceği de Godement’in gündemindeydi. Yönetici, henüz bir yazılım mühendisinin işini tamamen otomatize edecek seviyeye ulaşılmadığını kabul etse de, bu hedefe çok yakında ulaşılacağını ifade etti.

Ekim ayında yapılan bir Indeed araştırması da Godement’in öngörülerini destekler nitelikte. Araştırma, işten çıkarmalar sırasında en çok etkilenen pozisyonların yazılım mühendisleri ve ürün yöneticileri olduğunu ortaya koymuştu.

MÜŞTERİ DENEYİMİNDE İNSAN FAKTÖRÜ AZALIYOR

Listede dikkat çeken bir diğer alan ise satış ve müşteri deneyimi gibi insan odaklı roller oldu.

ABD merkezli telekomünikasyon devi T-Mobile ile yürütülen çalışmalardan örnek veren Godement, yapay zeka sayesinde kalite anlamında oldukça tatmin edici sonuçlara ulaşıldığını aktardı.

Yönetici, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde güvenilir bir şekilde otomatikleştirilebilecek görevlerin sayısının herkesi şaşırtacağını öne sürdü.