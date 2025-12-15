Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde bıçaklanmış halde bulundu! Tek isim sorguda

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde ekipler, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner olduğunu belirledi.

BİR AİLE ÜYESİ SORGUDA

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.