SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün Kabine Toplantısı var mı 15 Aralık? Cumhurbaşkanlığı günlük program

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı için bekleyiş devam ederken vatandaşlar Kabine Toplantısı konularını ve saatini araştırmaya başladı. 15 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanlığı günlük programı da duyuruldu.

Haber Merkezi
15.12.2025
15.12.2025
Tüm 'yi ilgilendiren bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı 'ın katılımı ile gerçekleşecek olan toplantı için bekleyiş devam ederken Cumhurbaşkanlığı günlük programı da dikkat çekti.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek. Türkiye'nin gündemine dair konuların konuşulacağı toplantının bugün 15.00'te başlaması bekleniyor. Bugün Türkiye'nin gündeminde olan ana konular ele alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÜNLÜK PROGRAM 15 ARALIK

Info14:00“Dünya Türk Dili Ailesi Günü” Vesilesiyle Gerçekleştirilecek Üç Kademe Buluşma Toplantısı Programı (AK Parti Kongre Merkezi)
Info15:30Kabine Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

KABİNE TOPLANTISI ANA KONULARI: NE KONUŞULACAK?

Bugün Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye konuşulacak. Anayasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin aşama bugün toplantının ana konularından biri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'daki zirvede Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Görüşmede konuşulanlar da toplantıda ele alınacak.

