Okul Destek Derneği’nden öğrencilere bilgisayar bilimi ve yazılım dersi desteği

Devlet okullarında eğitim alan 5. ve 6. sınıf ortaokul öğrencilerinin “Bilgisayar Bilimi ve Yazılım” derslerindeki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bilişim ve STEM alanındaki eğitimler, İş Bankası ve Türk Telekom desteğiyle başladı.

Dijital teknolojilerden yararlanarak ortaokul öğrencilerine ücretsiz uzaktan eğitim desteği sunan Okul Destek Derneği (ODD), Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) yönlendirme ve iş birliği ile hazırladığı ders içeriklerini bilişim teknolojileri ve STEM alanında daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

“Hem dijital okuryazarlığa hem bilişim teknolojilerindeki becerilerinin gelişmesine katkı…”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, projeye ilişkin değerlendirmesinde eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamanın, eğitim alanındaki projelerinin her zaman öncelikli hedeflerinden birini oluşturduğunu belirterek, “6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimden kopmaması için Okul Destek Derneği ile bir araya geldik. Sonrasında bu iş birliğimiz, yalnızca deprem bölgesindeki illerle sınırlı kalmayıp, devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerine Türkiye’nin dört bir yanında matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce gibi temel derslerde ücretsiz, çevrim içi destek sağlayan kapsamlı bir programa dönüştü. Bugün 5 bini aşkın öğrencinin yararlandığı projede, Okul Destek Derneği ekibi sadece uzaktan ders anlatmakla yetinmiyor katılan öğrencilerin gelişimini de nicel verilerle yakından takip ediyor. Yapılan ölçümler, ders bazında yıllık yüzde 15 ila 30 arasında akademik gelişime işaret ediyor.



Akademik başarıdaki artışın yanında belki daha da önemlisi çocuklarımızın özgüvenlerinin güçlendiğini, derse katılımlarının arttığını, yanlış yapmaktan daha az çekindiklerini görüyoruz. Her 10 öğrenciden 7’sinin ileride gönüllü olarak eğitime katkı sunmak istemesi ise, projenin yalnızca bugünü değil yarını da dönüştüren, çarpan etkisi yüksek bir model olduğunu gösteriyor. Şimdi bu güçlü modeli, çağın olmazsa olmazı olan dijital yetkinliklerle daha da zenginleştiriyoruz. Okul Destek Derneği’nin programına eklenen bilgisayar bilimi ve yazılım odaklı dersler ile çocuklarımızın hem dijital okuryazarlıklarının hem de bilişim teknolojilerindeki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu dersin de projeye dahil edilmesiyle, önümüzdeki dönemde akademik gelişim oranlarının daha da artacağına ve çok daha fazla öğrencimizin geleceğe daha donanımlı, daha özgüvenli hazırlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Eğitimde fırsat eşitliği oluşturacak projeleri hayata geçiriyoruz”

Projeye yönelik değerlendirmede bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne sağladığımız katkılarla pek çok alanda dijitalleşmenin lokomotifiyiz. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir teknolojiler hayata geçirirken, eğitim ve teknolojiyi bütünleştirdiğimiz çalışmalarımızla eğitimde fırsat eşitliği sunma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Eğitim teknolojileri alanındaki iştirakimiz Sebit’in sunduğu Vitamin ve Raunt, yapay zekâ destekli Jetders uygulaması gibi ürünlerimizle sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere 360 derece destek verirken, dijital eğitim kaynaklarımızı daha fazla öğrenciye ulaştırmak için yeni iş birlikleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda, ortaokul öğrencilerine sağladığı desteklerle öne çıkan Okul Destek Derneği ve ülkemizin önemli kurumlarından İş Bankası ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda, Okul Destek Derneği’ne bağlı gönüllü eğitmen ve öğrencilere derslerini takip edebilecekleri platformlarda geçerli 10 GB internet desteği sunuyoruz. Böylece öğrencilerin eğitim içeriklerine erişimini kolaylaştırmış oluyoruz. Türk Telekom olarak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerimizle ülkemizin geleceği olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Okul Destek Derneği (ODD) Başkanı Orkun Oğuz, yaptığı değerlendirmede, “Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle geçen yıl pilotunu gerçekleştirdiğimiz çalışmayı bu yıl kendi yürütücülüğümüzde genişleterek daha da yaygınlaştırarak sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye İş Bankası’nın eğitime verdiği güçlü katkı ve Türk Telekom’un sunduğu 10 GB internet desteği, öğrencilerimizin ve gönüllülerimizin çevrim içi derslerimize kesintisiz erişimini kolaylaştırıyor” dedi.

Oğuz, ODD’nin çalışma modeline de değinerek, “ODD olarak, farklı eğitim teknolojilerinden yararlanarak MEB müfredatı ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda; Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında eğitim alan ortaokul öğrencilerinin başta matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi ve yazılım olmak üzere derslerdeki bilgi düzeylerini artırmalarına; oluşturucu, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ücretsiz, çevrim içi küçük sınıflarla ve gönüllü eğitmenler eşliğinde uzaktan destek veriyoruz” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin eğitim alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, daha fazla çocuğa temel bilimlerde sürdürülebilir ve ücretsiz eğitim imkânı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Oğuz, “Bu yolda değerli katkıları için MEB’e, Türkiye İş Bankası’na ve Türk Telekom’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom’dan ODD gönüllü eğitmen ve öğrencilerine her ay 10 GB internet hediye

Okul Destek Derneği’ne bağlı gönüllü eğitmen ve öğrencilerden Türk Telekom mobil müşterisi olanların yararlanabildiği aylık 10 GB internet hediyesi, Google Meet, Vitamin Sebit VCloud, Khan Academy Türkçe, Okul Destek Derneği Web Sitesi, Gmail, WhatsApp mesajlaşma, YouTube uygulamalarında geçerli oluyor. Öğrenciler hediye 10 GB ile Vitamin Sebit VCloud ve ‎Khan Academy Türkçe’de haftalık konu anlatım videolarını takip edebiliyor. Ayrıca eğitmenler, Okul ‎Destek Derneği web sitesindeki gönüllü platformu üzerinden öğrenci listelerine ulaşılabiliyor, yoklama alabiliyor ve öğrencilerini takip edebiliyor.