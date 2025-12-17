Menü Kapat
Son seçim anketi sonuçları paylaşıldı! AK Parti ve CHP arasındaki fark açılıyor: İşte oy oranları

Aralık 17, 2025 14:37
1
Son seçim anketi sonuçları

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin masasında son anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu açıklayan İnan, CHP'nin oy oranında büyük bir düşüş olduğunu söyledi. 

2
Son seçim anketi sonuçları1

Son aylarda siyaset gündeminde yaşananlar, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve Terörsüz Türkiye süreci gibi gelişmelerden sonra siyasi partilerin oy oranları merak konusu...

3
Son seçim anketi sonuçları2

Özellikle yıllardır birinci parti olan AK Parti'nin ve sürekli krizlerle boğuşan CHP'nin oy oranları vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor.

4
Son seçim anketi sonuçları3

Ensonhaber'e konuşan AK Parti Genel sekreteri Eyyüp Kadir İnan da hem partisinin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

5
Son seçim anketi sonuçları5

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAHA DA GÜÇLENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te aldığı oyun üzerine daha da güçlendiğini söyleyen İnan, "Yüzde 52'lere varan güçlü bir teveccüh vardır" dedi.

6
Son seçim anketi sonuçları6

İŞTE AK PARTİ'NİN OY ORANI

AK Parti'nin de oyunu açıklayan İnan, "AK Parti olarak yüzde 35'lere dayandık. Vatandaşımızla istikrarlı güvene dayalı o 25 senelik güçlü bağı da tescilleyerek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

7
Son seçim anketi sonuçları7

"CHP ESKİSİ GİBİ HAPSOLMAYA DEVAM EDECEK"

CHP'nin oylarının yüzde 27'lere düştüğünü aktaran İnan, "Bu gidişle de yüzde 25'lere eskisi gibi hapsolmaya devam edecek. Bunun sebebi de yolsuzluk iddialarına asla kamuoyunda ciddi bir şekilde açıklık getiremediler" ifadelerini kullandı.

