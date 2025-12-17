Son seçim anketi sonuçları paylaşıldı! AK Parti ve CHP arasındaki fark açılıyor: İşte oy oranları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin masasında son anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu açıklayan İnan, CHP'nin oy oranında büyük bir düşüş olduğunu söyledi.
Son aylarda siyaset gündeminde yaşananlar, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve Terörsüz Türkiye süreci gibi gelişmelerden sonra siyasi partilerin oy oranları merak konusu...
Özellikle yıllardır birinci parti olan AK Parti'nin ve sürekli krizlerle boğuşan CHP'nin oy oranları vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor.
Ensonhaber'e konuşan AK Parti Genel sekreteri Eyyüp Kadir İnan da hem partisinin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te aldığı oyun üzerine daha da güçlendiğini söyleyen İnan, "Yüzde 52'lere varan güçlü bir teveccüh vardır" dedi.
AK Parti'nin de oyunu açıklayan İnan, "AK Parti olarak yüzde 35'lere dayandık. Vatandaşımızla istikrarlı güvene dayalı o 25 senelik güçlü bağı da tescilleyerek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
CHP'nin oylarının yüzde 27'lere düştüğünü aktaran İnan, "Bu gidişle de yüzde 25'lere eskisi gibi hapsolmaya devam edecek. Bunun sebebi de yolsuzluk iddialarına asla kamuoyunda ciddi bir şekilde açıklık getiremediler" ifadelerini kullandı.