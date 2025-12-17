Son seçim anketi sonuçları paylaşıldı! AK Parti ve CHP arasındaki fark açılıyor: İşte oy oranları

"CHP ESKİSİ GİBİ HAPSOLMAYA DEVAM EDECEK"

CHP'nin oylarının yüzde 27'lere düştüğünü aktaran İnan, "Bu gidişle de yüzde 25'lere eskisi gibi hapsolmaya devam edecek. Bunun sebebi de yolsuzluk iddialarına asla kamuoyunda ciddi bir şekilde açıklık getiremediler" ifadelerini kullandı.