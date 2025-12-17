TOKİ başvuruları saat kaçta bitecek? Son tarih belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

81 ilde yapılacak olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç 19 Kasım'da sona erecek. Binlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ başvuruları 23.59'da bitecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKA?

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek.