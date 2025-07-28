Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı

6 Şubat 2023'te Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ili etkiledi ve 55 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yüz binlerce kişi yaralandı, milyonlarca insan evsiz kaldı. Deprem gece saatlerinde meydana geldi ve birçok kişi sarsıntıya uykuda yakalandı.

Daha önce Google'ın Android deprem uyarı sistemi özelliğinin, Kahramanmaraş depremlerinde tam olarak işe yaramadığına dair eleştiriler bulunuyordu ve teknoloji devi, önceki açıklamalarında "sistemin iyi çalıştığını" savunmuştu. Ancak Google'dan bu sefer itiraf geldi.

BBC'nin haberine göre, Google, Android cihazlara entegre edilen deprem erken uyarı sisteminin, depremde düzgün çalışmadığını kabul etti.

10 MİLYON KİŞİYE UYARI GÖNDERİLMEMİŞ

Algoritmalarının doğru çalışması durumunda depremin merkez üslerine yaklaşık 157 kilometrelik çapta yaşayan 10 milyon kişinin, en yüksek seviye olan "harekete geç" uyarısıyla sarsıntıdan yaklaşık 35 saniye önce haberdar olabilecekti.

Fakat sistem, depremin büyüklüğüne dair hesaplamaları doğru yapamadığından bu kritik uyarı sadece 469 kişiye gönderildi. Şirket ayrıca, yaklaşık 500 bin kişiye ise yalnızca hafif sarsıntı uyarısı iletildiğini duyurdu.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi verilere göre 6 Şubat depremleri sonucunda 53.537 kişinin öldüğü bildirildi. 107.000'den fazla kişinin ise yaralandığı ifade edilirken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül depremlerden biri olarak kayıtlarda yerini aldı.

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, KahramanmaraşPazarcık merkezli olarak saat 04.17'de yaşandı. İkinci deprem iseKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana geldi.