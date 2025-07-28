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 | Ömer Faruk Dogan

Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili yerle bir eden Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili Google'dan itiraf geldi. Şirket, Android telefonlarda yer alan 'deprem uyarı sistemi' özelliğinin o gece doğru düzgün çalışmadığını kabul etti.

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Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:09

6 Şubat 2023'te Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük , 11 ili etkiledi ve 55 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yüz binlerce kişi yaralandı, milyonlarca insan evsiz kaldı. Deprem gece saatlerinde meydana geldi ve birçok kişi sarsıntıya uykuda yakalandı.

Daha önce Google'ın Android deprem uyarı sistemi özelliğinin, Kahramanmaraş depremlerinde tam olarak işe yaramadığına dair eleştiriler bulunuyordu ve teknoloji devi, önceki açıklamalarında "sistemin iyi çalıştığını" savunmuştu. Ancak Google'dan bu sefer itiraf geldi.

BBC'nin haberine göre, Google, Android cihazlara entegre edilen deprem erken uyarı sisteminin, depremde düzgün çalışmadığını kabul etti.

Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı

10 MİLYON KİŞİYE UYARI GÖNDERİLMEMİŞ

Algoritmalarının doğru çalışması durumunda depremin merkez üslerine yaklaşık 157 kilometrelik çapta yaşayan 10 milyon kişinin, en yüksek seviye olan "harekete geç" uyarısıyla sarsıntıdan yaklaşık 35 saniye önce haberdar olabilecekti.

Fakat sistem, depremin büyüklüğüne dair hesaplamaları doğru yapamadığından bu kritik uyarı sadece 469 kişiye gönderildi. Şirket ayrıca, yaklaşık 500 bin kişiye ise yalnızca hafif sarsıntı uyarısı iletildiğini duyurdu.

Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi verilere göre 6 Şubat depremleri sonucunda 53.537 kişinin öldüğü bildirildi. 107.000'den fazla kişinin ise yaralandığı ifade edilirken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül depremlerden biri olarak kayıtlarda yerini aldı.

Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, KahramanmaraşPazarcık merkezli olarak saat 04.17'de yaşandı. İkinci deprem iseKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana geldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Android deprem uyarı sistemi nedir?
Android işletim sistemi üzerinden çalışan deprem uyarı sistemi, telefonlardaki sensörleri kullanarak deprem dalgalarını tespit eder ve sarsıntı başlamadan önce kullanıcılara uyarı gönderir.
ETİKETLER
#türkiye depremi
#kahramanmaraş depremi
#afet
#Deprem
#Google Android Uyarı
#Deprem Uyarı Sistemi
#Teknoloji
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