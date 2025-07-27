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 | Selahattin Demirel

TSMC'nin Japonya’daki ikinci fabrikası 2029'a kaldı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Japonya’nın Kumamoto bölgesinde kurmayı planladığı ikinci yarı iletken fabrikasının açılışını erteledi. Daha önce 2028’de faaliyete geçmesi beklenen tesisin, 2029’un ilk yarısında üretime başlaması öngörülüyor.

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TSMC'nin Japonya’daki ikinci fabrikası 2029'a kaldı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:42

Önemli çip üreticilerinden olan 'nin ’da kurmayı planladığı ikinci fabrikasının açılışıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Marka, açılışta erteleme kararı aldı.

YOLLAR YETERSİZ, LOJİSTİK AKSIYOR

Nikkei'nin aktardığına göre, ertelemenin arkasında bölgedeki altyapı sorunları yatıyor. Özellikle lojistikte yaşanan sıkıntılar ve yol ağının yetersizliği, inşaat sürecini sekteye uğrattı. Şirket kaynakları, bu gecikmenin ABD ve Almanya’daki TSMC projeleriyle bir bağlantısı olmadığını vurguluyor.

TSMC'nin Japonya’daki ikinci fabrikası 2029'a kaldı

İLK FABRİKA ÜRETİME BAŞLADI

TSMC şu anda Kumamoto’da bir işletiyor ve bu tesis, 2024 sonunda üretime başladı. 12 ila 28 nanometre aralığındaki çipleri burada üreten şirket, otomotiv ve görüntü sensörü pazarına hizmet veriyor.

İKİNCİ AŞAMA DAHA GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER GETİRECEK

İkinci fabrikanın ise daha gelişmiş 6 nanometrelik çipleri üretmesi bekleniyor. Bu fabrikada üretilecek parçaların Sony ve Denso gibi Japon devlerine tedarik edilmesi planlanıyor. Proje, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing ortaklığı ve Japon hükümetinin desteğiyle yürütülüyor.

ETİKETLER
#japonya
#lojistik
#fabrika
#tsmc
#Yarı İletken
#Altyapı Gecikmesi
#Çip Üretimi
#Teknoloji
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