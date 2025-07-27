TSMC'nin Japonya’daki ikinci fabrikası 2029'a kaldı

Önemli çip üreticilerinden olan TSMC'nin Japonya’da kurmayı planladığı ikinci yarı iletken fabrikasının açılışıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Marka, açılışta erteleme kararı aldı.

YOLLAR YETERSİZ, LOJİSTİK AKSIYOR

Nikkei'nin aktardığına göre, ertelemenin arkasında bölgedeki altyapı sorunları yatıyor. Özellikle lojistikte yaşanan sıkıntılar ve yol ağının yetersizliği, inşaat sürecini sekteye uğrattı. Şirket kaynakları, bu gecikmenin ABD ve Almanya’daki TSMC projeleriyle bir bağlantısı olmadığını vurguluyor.

İLK FABRİKA ÜRETİME BAŞLADI

TSMC şu anda Kumamoto’da bir fabrika işletiyor ve bu tesis, 2024 sonunda üretime başladı. 12 ila 28 nanometre aralığındaki çipleri burada üreten şirket, otomotiv ve görüntü sensörü pazarına hizmet veriyor.

İKİNCİ AŞAMA DAHA GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER GETİRECEK

İkinci fabrikanın ise daha gelişmiş 6 nanometrelik çipleri üretmesi bekleniyor. Bu fabrikada üretilecek parçaların Sony ve Denso gibi Japon devlerine tedarik edilmesi planlanıyor. Proje, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing ortaklığı ve Japon hükümetinin desteğiyle yürütülüyor.