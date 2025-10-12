Muğla'da deprem oldu! Naci Görür'den kritik uyarı geldi

Muğla Köyceğiz'd sabah 06.40'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

AFAD 4,1 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'tan gelen açıklamaya göre sabah 6.40 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Köyceğiz ilçesi olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 4.1 olarak kaydedildiği sarsıntının 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR: 'GERİLİYOR...'

Muğla'daki deprem sonrası, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından b,r paylaşımda bulundu. Görür bu depremin Batı Anadolu fayının gerilmekte olduğunu belirtti.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür şunları yazdı:

2 saat önce Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir. Sevgiyle"

