Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

Sosyal medyada ortaya çıkan sohbet grupları Türkiye'de yeni nesil suç grupları gerçeğini gözler önüne serdi. Milli Gazete'nin haberiyle ortaya çıkan Telegram sohbet odalarında suikatçı, gaspçı ve hırsızlar gibi bir çok suçlunun kol gezdiği görüldü.

"YARALAMA 400 MEKAN 300"

Dehşete düşüren konuşmalarda kimi verdiği suç hizmetine fiyat biçerken kimi kendine suikastçı aradı. Kan donduran konuşmalar Türkiye'de yeni nesil suçluların sosyal medya platformlarında nasıl örgüte dönüştüğünü gözler önüne serdi.

SOHBET ODALARINDA SUİKASTÇI İLANLARI

Sosyal medya platformlarından şifreli Telegram uygulamasında 'Tetikçi Mekânı', 'İstanbul Tetikçi', 'Daltonlar' gibi gruplarda suç ilanlarının açıldığı ortaya çıktı. Bu gruplara yüzlerce hesabın kayıtlı olduğu görüldü.

"ACİL TETİKÇİ ARANIYOR"

Dehşete düşüren ilanlarda, "İstanbul içi acil tetikçi aranıyor", "Ev/dükkan fark etmez ister 1 ister 1'den fazla kişilik ekiple kurşunlama yapılır' gibi yorumların yer aldığı görülüyor.

Bir çok suçlunun cüretkar mesajlarıyla açtıkları ilanlarda sahte kimlik düzenlemekten, yurt dışına insan kaçırmaya, kişisel verilere ulaşmaktan sahte para satışına kadar çeşitli suç teklifleri de yer alıyor.

SUÇ TİCARETE DÖNÜŞTÜ

Dijital dünyanın gelişmesiyle ortaya çıkan bu güruhta işlenecek suçlara suçlu aranırken; "kurşunlama", "darp" ve ya "tahsilat" gibi "hizmet" adı altında kendilerini kiralamaya hazır olan bir kitle olduğu da görülüyor.