19°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

Sosyal medyada ortaya çıkanlar dehşete düşürmeye devam ediyor. Türkiye'de çeteleşme ve organize suçlar sosyal medyada ticarete dönüştü. Şimdi de Telegram uygulaması üzerinden seri katilden uyuşturucu kuryelerine, insan kaçakçısından ve tetikçiye kadar bir çok suçun 'hizmet' adı altında ilana çıktığı görüldü. Ortaya çıkan sözde ilanlardaki konuşmalar ise görenleri dehşete düşürdü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
15:36
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
15:40

Sosyal medyada ortaya çıkan sohbet grupları 'de yeni nesil grupları gerçeğini gözler önüne serdi. Milli Gazete'nin haberiyle ortaya çıkan sohbet odalarında suikatçı, gaspçı ve hırsızlar gibi bir çok suçlunun kol gezdiği görüldü.

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

"YARALAMA 400 MEKAN 300"

Dehşete düşüren konuşmalarda kimi verdiği suç hizmetine fiyat biçerken kimi kendine suikastçı aradı. Kan donduran konuşmalar Türkiye'de yeni nesil suçluların platformlarında nasıl örgüte dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

SOHBET ODALARINDA SUİKASTÇI İLANLARI

Sosyal medya platformlarından şifreli Telegram uygulamasında 'Tetikçi Mekânı', 'İstanbul Tetikçi', 'Daltonlar' gibi gruplarda suç ilanlarının açıldığı ortaya çıktı. Bu gruplara yüzlerce hesabın kayıtlı olduğu görüldü.

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

"ACİL TETİKÇİ ARANIYOR"

Dehşete düşüren ilanlarda, "İstanbul içi acil tetikçi aranıyor", "Ev/dükkan fark etmez ister 1 ister 1'den fazla kişilik ekiple kurşunlama yapılır' gibi yorumların yer aldığı görülüyor.

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

Bir çok suçlunun cüretkar mesajlarıyla açtıkları ilanlarda sahte kimlik düzenlemekten, yurt dışına insan kaçırmaya, kişisel verilere ulaşmaktan sahte para satışına kadar çeşitli suç teklifleri de yer alıyor.

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu

SUÇ TİCARETE DÖNÜŞTÜ

Dijital dünyanın gelişmesiyle ortaya çıkan bu güruhta işlenecek suçlara suçlu aranırken; "kurşunlama", "darp" ve ya "tahsilat" gibi "hizmet" adı altında kendilerini kiralamaya hazır olan bir kitle olduğu da görülüyor.

Adam öldürmek için ilan açtılar! Telegram'daki karanlık grupların konuşmaları kan dondurdu
