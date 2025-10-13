Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası elemeleri Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar?

Dünya Kupası elemeleri Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar sorusu tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya yer alırken Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri ve senaryoları araştırılıyor. Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile karşılaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası elemeleri Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 15:19

Dünya Kupası 'nde gruptan nasıl çıkar merakla araştırılırken 'ı yenerek grupta 2. sıraya yerleşti.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye kalan 3 maçını tamamını kazanırsa durum şöyle olur:

’ı yener (+3)

Bulgaristan’ı yener (+3)

’yı deplasmanda yener (+3)

Toplam puan: 6 + 9 = 15

İspanya kalan maçlarında Türkiye'ye kaybederek 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırsa 15 puana ulaşır. Bu devrede ise ortaya averaj durumu girer. Türkiye'nin İspanya'yı farklı yenmesi gerekirken geri kalan iki maçı da gollü olarak kazanması grubu 1. tamamlamasına yardımcı olur.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası elemeleri Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE KAÇ PUAN ALIRSA GRUPTAN ÇIKAR?

Türkiye'nin kalan maçları arasında 14 Ekim Gürcistan, 15 Kasım Bulgaristan ve 18 Kasım İspanya maçları yer alıyor. Milli Takımımız 3 karşılaşmada da galibiyet alarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor.

Türkiye çıkacağı 3 maçı kazanırsa, İspanya berabere kalır veya bir maç kaybederse Türkiye 15, İspanya 12 puana ulaşmış olur. Böylece Türkiye lider olarak Dünya Kupası'na gider. Türkiye'nin Gürcistan ve Bulgaristan maçlarını yenmesinin dışında İspanya başka bir maçta (örneğin Gürcistan veya Bulgaristan’a karşı) puan kaybederse, iş kolaylaşır. Şu anki puan durumuna göre Türkiye'nin İspanya ile zor bir maça çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası elemeleri Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda güncel puan durumuna göre Türkiye 6, İspanya 9, Gürcistan 3 ve Bulgaristan 0 puanla devam ediyor. Grubu lider olarak tamamlayan takım Dünya Kupası'na gidecek. E Grubu'nda toplam 6 maç kaldı. Karşılaşmaların sonucunda Türkiye lider olmayı hedefliyor. Şu an Türkiye 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürcistan milli marşı Türkçe anlamı ve sözleri! Gürcistan ulusal marşının adı nedir?
Türkiye Gürcistan arasında maçlar! İki takım arasındaki geçmiş maçlar ve skorları
ETİKETLER
#Türkiye
#bulgaristan
#ispanya
#gürcistan
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#E Grubu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.