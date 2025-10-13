Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası elemeleri Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye gruptan nasıl çıkar merakla araştırılırken Bulgaristan'ı yenerek grupta 2. sıraya yerleşti.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye kalan 3 maçını tamamını kazanırsa durum şöyle olur:

Gürcistan’ı yener (+3)

Bulgaristan’ı yener (+3)

İspanya’yı deplasmanda yener (+3)

Toplam puan: 6 + 9 = 15

İspanya kalan maçlarında Türkiye'ye kaybederek 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırsa 15 puana ulaşır. Bu devrede ise ortaya averaj durumu girer. Türkiye'nin İspanya'yı farklı yenmesi gerekirken geri kalan iki maçı da gollü olarak kazanması grubu 1. tamamlamasına yardımcı olur.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE KAÇ PUAN ALIRSA GRUPTAN ÇIKAR?

Türkiye'nin kalan maçları arasında 14 Ekim Gürcistan, 15 Kasım Bulgaristan ve 18 Kasım İspanya maçları yer alıyor. Milli Takımımız 3 karşılaşmada da galibiyet alarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor.

Türkiye çıkacağı 3 maçı kazanırsa, İspanya berabere kalır veya bir maç kaybederse Türkiye 15, İspanya 12 puana ulaşmış olur. Böylece Türkiye lider olarak Dünya Kupası'na gider. Türkiye'nin Gürcistan ve Bulgaristan maçlarını yenmesinin dışında İspanya başka bir maçta (örneğin Gürcistan veya Bulgaristan’a karşı) puan kaybederse, iş kolaylaşır. Şu anki puan durumuna göre Türkiye'nin İspanya ile zor bir maça çıkacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda güncel puan durumuna göre Türkiye 6, İspanya 9, Gürcistan 3 ve Bulgaristan 0 puanla devam ediyor. Grubu lider olarak tamamlayan takım Dünya Kupası'na gidecek. E Grubu'nda toplam 6 maç kaldı. Karşılaşmaların sonucunda Türkiye lider olmayı hedefliyor. Şu an Türkiye 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor.