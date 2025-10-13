Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Türkiye Gürcistan arasında maçlar! İki takım arasındaki geçmiş maçlar ve skorları

Türkiye Gürcistan arasında maçlar yeniden gündemde. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadelesine devam ederken 14 Ekim günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'ı 6-1 yenmesinin ardından Gürcistan karşılaşması için motive olan milli takımımızın çalışmaları sürüyor.

13.10.2025
13.10.2025
arasındaki geçmiş maçlar ve skorları futbolseverlerin dikkatini çekti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim'de iki takım sahaya çıkacak. Daha önce 7 kez mücadele eden iki ülke takımı da galibiyet alma isteği ile maça çıkacak. İşte Türkiye Gürcistan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları!

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

  • 14 Ekim 2025 – Dünya Kupası Elemeleri Avrupa (Grup E) – Türkiye - Gürcistan – Henüz oynanmadı
  • 4 Eylül 2025 – Dünya Kupası Elemeleri Avrupa (Grup E) – Gürcistan 2-3 Türkiye
  • 18 Haziran 2024 – Avrupa Şampiyonası (EURO 2024, Grup F) – Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 24 Mayıs 2012 – Dostluk Maçı – Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 7 Şubat 2007 – Dostluk Maçı – Gürcistan 1-0 Türkiye
  • 30 Mart 2005 – Dünya Kupası Elemeleri Avrupa (Grup 2) – Gürcistan 2-5 Türkiye
  • 4 Eylül 2004 – Dünya Kupası Elemeleri Avrupa (Grup 2) – Türkiye 1-1 Gürcistan
  • 21 Ağustos 2002 – Dostluk Maçı – Türkiye 3-0 Gürcistan
TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SKORLARI

İki takım toplamda 7 kez karşı karşıya gelirken karşılaşmaların birkaçı Dünya Kupası ve elemeleri ya da finalleri olurken bazılar da dostluk maçıydı. Türkiye açık bir üstünlük kurmuş durumda olurken A Milli Takımımız, Gürcistan karşısında oynadığı 7 maçın 5’ini kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu ve 1 maç da berabere sonuçlandı.

İki takım arasındaki ilk maç 21 Ağustos 2002 tarihinde olurken Türkiye maçı 3-0'lık skorla kazandı. 2004 ve 2005 senelerinde ’nde iki kez karşılaşan iki takımın 2004'teki karşılaşması 1-1 biterken, 2005’te Türkiye deplasmanda Gürcistan’ı 5-2 mağlup etti

7 Şubat 2007’de Tiflis’te oynanan dostluk maçında Gürcistan, Türkiye karşısında 1-0’lık galibiyet aldı. 24 Mayıs 2012’de oynanan diğer dostluk maçında ise Türkiye 3-1 kazanmayı başardı. 18 Haziran 2024’te Almanya’daki EURO 2024 turnuvasında oynanan grup maçında Türkiye, Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamayı başardı. Sonuç olarak iki ülke arasındaki maçlarda çıkan sonuç şöyle:

Türkiye 5 galibiyet,

Gürcistan 1 galibiyet,

1 beraberlik elde etti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN KARŞILAŞTIRMASI

Toplam Kadro Değeri:

Gürcistan: 205.15 milyon €

Türkiye: 420.50 milyon €

Ortalama Piyasa Değeri (oyuncu başına):

Gürcistan: 8.21 milyon €

Türkiye: 16.17 milyon €

Ortalama Yaş:

Gürcistan: 26.5

Türkiye: 26.7

Yurt Dışında Oynayan Oyuncular (Lejyonerler):

Gürcistan: 23 oyuncu

Türkiye: 12 oyuncu

TÜRKİYE GÜRCİSTAN KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Türkiye ile Gürcistan toplamda 8 kez karşı karşıya gelirken Türkiye 5 kez galibiyet alırken rakibi 1 galibiyet aldı. Karşılaşmalarda 2 kez ise beraberlik yaşandı. İki ülke 14 Ekim günü yeniden karşılaşacak.

14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile 7 defa karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 5 tanesinden galip ayrılan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 1 maçta berabere kaldı. 1 maçta ise mağlup oldu.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN 14 EKİM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
