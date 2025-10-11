Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda yer alan Türkiye, Bulgaristan'ı yenerek sahadan galip ayrıldı. Gözler ise Gürcistan Türkiye milli maçının ne zaman oynanacağına çevrildi. Futbolseverler arama motorlarında maçın bilgilerini araştırmaya başladı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri dördüncü maçında evimizde ağırlayacağımız Gürcistan müsabakası 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 11 Ekim tarihinde 6-1 mağlup etmemizin ardından gözler Gürcistan maçında. Gürcistan ile evimizde oynayacağımız karşılaşmanın tarihi 14 Ekim oldu.
A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Montella'nın Bulgaristan maçı ilk 11'inde değişiklik yapması beklenmiyor ve sakatlık olmaması durumunda Bulgaristan maçındaki ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.
Türkiye Gürcistan muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye, İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Sofya'dan galip ayrılan Milli Takımımız, 14 Ekim tarihinde grubun dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı canlı ve şifresiz olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşma TV8 kanalında naklen canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi henüz belli olmazken pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Maçın birinci hakemi, yardımcıları, VAR ve AVAR hakemi önümüzdeki günlerde belli olacak.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde üçüncü maçını tamamlarken hangi grupta olduğu yeniden gündeme geldi. Türkiye, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı maçın genel bilet satışları geçtiğimiz günlerde başladı. Kocaeli'de oynanacak olan karşılaşmaya futbolseverler büyük ilgi gösterirken biletler kısa süre içerisinde tükendi.
Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2.500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira
Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira
14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile 7 defa karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 5 tanesinden galip ayrılan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 1 maçta berabere kaldı. 1 maçta ise mağlup oldu.
14 Eki 2025: Türkiye - Gürcistan -:-
4 Eyl 2025: Gürcistan 2-3 Türkiye
18 Haz 2024: Türkiye 3-1 Gürcistan
24 May 2012: Türkiye 3-1 Gürcistan
7 Şub 2007: Gürcistan 1-0 Türkiye
30 Mar 2005: Gürcistan 2-5 Türkiye
4 Eyl 2004: Türkiye 1-1 Gürcistan
21 Ağu 2002: Türkiye 3-0 Gürcistan