14°
SON DAKİKA!
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı Sofya'da 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, bir diğer sınır komşumuz Gürcistan ile kritik bir maça çıkacak. Türkiye Gürcistan maçının nerede ne zaman oynanacağı netleşti.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda yer alan Türkiye, Bulgaristan'ı yenerek sahadan galip ayrıldı. Gözler ise Gürcistan Türkiye milli maçının ne zaman oynanacağına çevrildi. Futbolseverler arama motorlarında maçın bilgilerini araştırmaya başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri dördüncü maçında evimizde ağırlayacağımız Gürcistan müsabakası 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takımımız'ın mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 11 Ekim tarihinde 6-1 mağlup etmemizin ardından gözler Gürcistan maçında. Gürcistan ile evimizde oynayacağımız karşılaşmanın tarihi 14 Ekim oldu.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU!

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Montella'nın Bulgaristan maçı ilk 11'inde değişiklik yapması beklenmiyor ve sakatlık olmaması durumunda Bulgaristan maçındaki ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Türkiye Gürcistan muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇININ TARİHİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye, İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Sofya'dan galip ayrılan Milli Takımımız, 14 Ekim tarihinde grubun dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlayacak.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

TÜRKİYE GÜRCİSTAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı canlı ve şifresiz olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşma TV8 kanalında naklen canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi henüz belli olmazken pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Maçın birinci hakemi, yardımcıları, VAR ve AVAR hakemi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE HANGİ GRUPTA?

A Milli Futbol Takımımız, 'nde üçüncü maçını tamamlarken hangi grupta olduğu yeniden gündeme geldi. Türkiye, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ, SATIŞA ÇIKTI MI?

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı maçın genel satışları geçtiğimiz günlerde başladı. Kocaeli'de oynanacak olan karşılaşmaya futbolseverler büyük ilgi gösterirken biletler kısa süre içerisinde tükendi.

Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2.500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira

Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

TÜRKİYE GÜRCİSTAN KARNESİ

14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile 7 defa karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 5 tanesinden galip ayrılan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 1 maçta berabere kaldı. 1 maçta ise mağlup oldu.

14 Eki 2025: Türkiye - Gürcistan -:-

4 Eyl 2025: Gürcistan 2-3 Türkiye

18 Haz 2024: Türkiye 3-1 Gürcistan

24 May 2012: Türkiye 3-1 Gürcistan

7 Şub 2007: Gürcistan 1-0 Türkiye

30 Mar 2005: Gürcistan 2-5 Türkiye

4 Eyl 2004: Türkiye 1-1 Gürcistan

21 Ağu 2002: Türkiye 3-0 Gürcistan

Bulgaristan Türkiye maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maçın özeti ve önemli dakikaları
