Bulgaristan Türkiye maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maçın özeti ve önemli dakikaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün oynanan Türkiye Bulgaristan maçı kaç kaç bitti netleşti. Sofya'da oynanan maçta milli takımımız adından söz ettirmeyi başardı.
Bugün Sofya'da oynanan milli maç sona erdi. İlk yarının ilk golünü 11. dakikada Arda Güler atarken rakibin golü ile ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına güzel başlayan milli takımız 6-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti. Nefes kesen müsabakada milli takımımız 6 gol kaydederek adından söz ettirdi. Maçın ilk golünü 11. dakikada Arda Güler atarken ikinci golü Viktor Popov kendi kalesine attı.
51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız ağları havalandırarak dikkat çekti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Zeki Çelik gol atarken, 90+3'te İrfancan Kahveci gol attı.