Bulgaristan Türkiye maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maçın özeti ve önemli dakikaları

Bulgaristan Türkiye maç sonucu belli oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye bugün Sofya'da Bulgaristan ile karşılaştı. Türkiye Bulgaritsn maç sonucu ve golleri kimin attığı belli oldu.

Bulgaristan Türkiye maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maçın özeti ve önemli dakikaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 23:44

Bugün oynanan Türkiye Bulgaristan maçı kaç kaç bitti netleşti. Sofya'da oynanan maçta milli takımımız adından söz ettirmeyi başardı.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bugün Sofya'da oynanan milli maç sona erdi. İlk yarının ilk golünü 11. dakikada atarken rakibin golü ile ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına güzel başlayan milli takımız 6-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bulgaristan Türkiye maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maçın özeti ve önemli dakikaları

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

, 2026 E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti. Nefes kesen müsabakada milli takımımız 6 gol kaydederek adından söz ettirdi. Maçın ilk golünü 11. dakikada Arda Güler atarken ikinci golü Viktor Popov kendi kalesine attı.

51 ve 56. dakikalarda ağları havalandırarak dikkat çekti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Zeki Çelik gol atarken, 90+3'te İrfancan Kahveci gol attı.

