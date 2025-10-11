Türkiye Bulgaristan maçı ilk yarı sonucu kaç kaç bitti? Karşılaşma 21.45’te başladı

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan müsabakanın sonucu merakla bekleniyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında yarış sürerken karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 olarak tamamlandı. Maçın ilk golünü 11. dakikada Arda Güler atarken Bulgaristan'ın golünü Radoslav Kirilov 13. dakikada attı. Müsabakanın ilk yarısı tamamlanırken skor 1-1 oldu.
