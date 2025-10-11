Türkiye Bulgaristan maçı ilk yarı sonucu kaç kaç bitti? Karşılaşma 21.45’te başladı

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan müsabakanın sonucu merakla bekleniyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI İLK YARI SONUCU KAÇ KAÇ?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında yarış sürerken karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 olarak tamamlandı. Maçın ilk golünü 11. dakikada Arda Güler atarken Bulgaristan'ın golünü Radoslav Kirilov 13. dakikada attı. Müsabakanın ilk yarısı tamamlanırken skor 1-1 oldu.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ BİTTİ Mİ?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün oynanan Türkiye Bulgaristan maçında heyecan dorukta. Arda Güler'in attığı gol ile öne geçen Türkiye, Bulgaristan attığı gol ile maçta 1-1'lik sonuçla karşılaştı. Müsabaka henüz sona ermezken maç ikinci yarıda devam edecek.