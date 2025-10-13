Gürcistan milli marşı Türkçe anlamı ve sözleri! Gürcistan ulusal marşının adı nedir?

Kategoriler
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı öncesinde Gürcistan milli marşının Türkçe anlamı da dikkat çekti.
Simgem Anavatanım,
Ve bütün dünya ona ayakta,
Parlak dağlar ve vadiler
Tanrı ile paylaşılır.
Bugün özgürlük
Geleceğin zaferi için şarkılar,
Şafaktan yıldız yükselir
Ve iki deniz arasından dışarı parlar,
Yani özgürlüğe övgü,
Özgürlüğe övgü olmak!
Çemi hat'ia samşoblo,
Sahat'e mteli kvek'ana,
Ganatebuli mta-bari
Ts'ilnak'aria Ğmerttana.
Tavisupleba dğes çveni
Momavals umğers didebas,
Tsisk'ris varsk'vlavi amodis
Amodis da or zğvas şua brts'k'indeba,
Da dideba tavisuplebas,
Tavisuplebas dideba!