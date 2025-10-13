Gürcistan milli marşı Türkçe anlamı ve sözleri! Gürcistan ulusal marşının adı nedir?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı öncesinde Gürcistan milli marşının Türkçe anlamı da dikkat çekti.

GÜRCİSTAN MİLLİ MARŞI TÜRKÇE ANLAMI VE SÖZLERİ

Simgem Anavatanım,

Ve bütün dünya ona ayakta,

Parlak dağlar ve vadiler

Tanrı ile paylaşılır.

Bugün özgürlük

Geleceğin zaferi için şarkılar,

Şafaktan yıldız yükselir

Ve iki deniz arasından dışarı parlar,

Yani özgürlüğe övgü,

Özgürlüğe övgü olmak!



GÜRCİSTAN MİLLİ MARŞI SÖZLERİ

Çemi hat'ia samşoblo,



Sahat'e mteli kvek'ana,

Ganatebuli mta-bari

Ts'ilnak'aria Ğmerttana.

Tavisupleba dğes çveni

Momavals umğers didebas,

Tsisk'ris varsk'vlavi amodis

Amodis da or zğvas şua brts'k'indeba,

Da dideba tavisuplebas,

Tavisuplebas dideba!