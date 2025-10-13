Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Gürcistan milli marşı Türkçe anlamı ve sözleri! Gürcistan ulusal marşının adı nedir?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan 14 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Gürcistan milli marşı Türkçe anlamı ve sözleri de merak konusu haline geldi. Gürcistan milli marşının adı ve Türkçe sözleri!

13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 15:06

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı öncesinde Gürcistan milli marşının Türkçe anlamı da dikkat çekti.

GÜRCİSTAN MİLLİ MARŞI TÜRKÇE ANLAMI VE SÖZLERİ

Simgem Anavatanım,
Ve bütün dünya ona ayakta,
Parlak dağlar ve vadiler
Tanrı ile paylaşılır.
Bugün özgürlük
Geleceğin zaferi için şarkılar,
Şafaktan yıldız yükselir
Ve iki deniz arasından dışarı parlar,
Yani özgürlüğe övgü,
Özgürlüğe övgü olmak!

GÜRCİSTAN MİLLİ MARŞI SÖZLERİ

Çemi hat'ia samşoblo,

Sahat'e mteli kvek'ana,

Ganatebuli mta-bari

Ts'ilnak'aria Ğmerttana.

Tavisupleba dğes çveni

Momavals umğers didebas,

Tsisk'ris varsk'vlavi amodis

Amodis da or zğvas şua brts'k'indeba,

Da dideba tavisuplebas,

Tavisuplebas dideba!

ETİKETLER
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Gürcistan Milli Marşı
#Milli Marş Sözleri
#Türkçe Anlam
#Aktüel
