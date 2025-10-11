Bulgaristan milli marşı Türkçe sözleri! Bulgaristan ulusal marşının Türkçesi

Kategoriler
Bulgaristan ulusal marşının Türkçesi dikkat çekerken maç öncesinde arama motorlarında Bulgaristan milli marşı Türkçe sözleri ve anlamı da araştırıldı.
Görkemli Eski Dağlar!,
Yanında Tuna parlar,
Trakya'nın üstüne güneş parlar,
Pirinin ötesine alevler saçar.
Nakarat: (iki kez)
Aziz Anavatan,
Dünyadaki cennetsin,
Aşkının, güzelliğinin,
Hiç sonu yok!
Sayısız kahramanlar yitirdik
Aziz vatanımız için,
Anacım, bize güç ver ki;
Yolumuza devam edelim!
Gorda Stara planina,
do nej Dunava sinej,
slǎnce Trakija ogrjava,
nad Pirina plamenej, Rodino
Refrain: (twice)
Mila Rodino,
ti si zemen raj,
tvojta hubost, tvojta prelest,
ah, te njamat kraj.
Padnaha borci bezčet
za naroda naš ljubim,
majko, daj ni mǎžka sila
patja im da prodǎlžim, rodino.