Bulgaristan milli marşı Türkçe sözleri! Bulgaristan ulusal marşının Türkçesi

Bulgaristan ulusal marşının Türkçesi dikkat çekerken maç öncesinde arama motorlarında Bulgaristan milli marşı Türkçe sözleri ve anlamı da araştırıldı.

BULGARİSTAN MİLLİ MARŞI TÜRKÇE SÖZLERİ

Görkemli Eski Dağlar!,

Yanında Tuna parlar,

Trakya'nın üstüne güneş parlar,

Pirinin ötesine alevler saçar.

Nakarat: (iki kez)

Aziz Anavatan,

Dünyadaki cennetsin,

Aşkının, güzelliğinin,

Hiç sonu yok!

Sayısız kahramanlar yitirdik

Aziz vatanımız için,

Anacım, bize güç ver ki;

Yolumuza devam edelim!

BULGARİSTAN ULUSAL MARŞI SÖZLERİ

Gorda Stara planina,

do nej Dunava sinej,

slǎnce Trakija ogrjava,

nad Pirina plamenej, Rodino

Refrain: (twice)

Mila Rodino,

ti si zemen raj,

tvojta hubost, tvojta prelest,

ah, te njamat kraj.

Padnaha borci bezčet

za naroda naš ljubim,

majko, daj ni mǎžka sila

patja im da prodǎlžim, rodino.