Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı öncesinde Bulgaristan milli takım teknik direktörü ve oyuncuları merak konusu haline geldi.

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM OYUNCULARI 2025

Svetoslav Vutsov – Kaleci

Dimitar Sheytanov – Kaleci

Dimitar Mitov – Kaleci

Petko Hristov – Stoper

Rosen Bozhinov – Stoper

Kristian Dimitrov – Stoper



Atanas Chernev – Stoper

Hristiyan Petrov – Stoper

Dimitar Velkovski – Sol Bek

Viktor Popov – Sağ Bek

Ivan Turitsov – Sağ Bek

Ilia Gruev – Ön Libero

Ivaylo Chochev – Merkez Orta Saha

Andrian Kraev – Merkez Orta Saha

Kristiyan Stoyanov – Merkez Orta Saha



Filip Krastev – On Numara

Marin Petkov – On Numara

Stanislav Shopov – On Numara

Zdravko Dimitrov – Sol Kanat

Radoslav Kirilov – Sol Kanat

Kiril Despodov – Sağ Kanat

Lukas Petkov – Sağ Kanat

Martin Minchev – Santrafor

Vladimir Nikolov – Santrafor

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM KADRO DEĞERİ

Bulgaristan milli takımının kadro değeri 44.85 mil. € olarak kayıtlara geçti. Yaş ortalaması 26 olurken, mevkiiye göre kadro değeri şöyle:

Kaleci – 26.2 yaş – 3.60 mil. € toplam – 1.20 mil. € ortalama

Defans – 25.7 yaş – 11.75 mil. € toplam – 1.47 mil. € ortalama

Orta saha – 25.3 yaş – 17.40 mil. € toplam – 2.49 mil. € ortalama

Forvet – 27.3 yaş – 12.10 mil. € toplam – 2.02 mil. € ortalama

Toplam: 26.0 yaş – 44.85 mil. € toplam – 1.87 mil. € ortalama

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

12 Eylül 1976 doğumlu olan Aleksandar Dimitrov, 24 Eylül 2025 tarihinde göreve başladı. Sözleşme sonu ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi. UEFA Pro lisansa sahip olan isim, daha önce Bulgaristan U21 teknik direktörlüğünü yaptı.