19°
Aktüel
Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti

Dünya Kupası eleme maçlarında Bulgaristan ile karşı karşıya geleceğiz. Nefes kesen maç öncesinde Bulgaristan milli takım oyuncu kadrosu ve kadro değeri de gündeme geldi.

Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti
Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı öncesinde Bulgaristan milli takım teknik direktörü ve oyuncuları merak konusu haline geldi.

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM OYUNCULARI 2025

Svetoslav Vutsov – Kaleci
Dimitar Sheytanov – Kaleci
Dimitar Mitov – Kaleci
Petko Hristov – Stoper
Rosen Bozhinov – Stoper
Kristian Dimitrov – Stoper

Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti


Atanas Chernev – Stoper
Hristiyan Petrov – Stoper
Dimitar Velkovski – Sol Bek
Viktor Popov – Sağ Bek
Ivan Turitsov – Sağ Bek
Ilia Gruev – Ön Libero
Ivaylo Chochev – Merkez Orta Saha
Andrian Kraev – Merkez Orta Saha
Kristiyan Stoyanov – Merkez Orta Saha

Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti


Filip Krastev – On Numara
Marin Petkov – On Numara
Stanislav Shopov – On Numara
Zdravko Dimitrov – Sol Kanat
Radoslav Kirilov – Sol Kanat
Kiril Despodov – Sağ Kanat
Lukas Petkov – Sağ Kanat
Martin Minchev – Santrafor
Vladimir Nikolov – Santrafor

Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM KADRO DEĞERİ

Bulgaristan milli takımının kadro değeri 44.85 mil. € olarak kayıtlara geçti. Yaş ortalaması 26 olurken, mevkiiye göre kadro değeri şöyle:

Kaleci – 26.2 yaş – 3.60 mil. € toplam – 1.20 mil. € ortalama
Defans – 25.7 yaş – 11.75 mil. € toplam – 1.47 mil. € ortalama
Orta saha – 25.3 yaş – 17.40 mil. € toplam – 2.49 mil. € ortalama
Forvet – 27.3 yaş – 12.10 mil. € toplam – 2.02 mil. € ortalama
Toplam: 26.0 yaş – 44.85 mil. € toplam – 1.87 mil. € ortalama

Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

12 Eylül 1976 doğumlu olan Aleksandar Dimitrov, 24 Eylül 2025 tarihinde göreve başladı. Sözleşme sonu ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi. UEFA Pro lisansa sahip olan isim, daha önce Bulgaristan U21 teknik direktörlüğünü yaptı.

