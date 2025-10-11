Bulgaristan milli takım oyuncuları 2025! Milli maç öncesi Bulgaristan maç kadrosu dikkat çekti

Kategoriler
Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı öncesinde Bulgaristan milli takım teknik direktörü ve oyuncuları merak konusu haline geldi.
Svetoslav Vutsov – Kaleci
Dimitar Sheytanov – Kaleci
Dimitar Mitov – Kaleci
Petko Hristov – Stoper
Rosen Bozhinov – Stoper
Kristian Dimitrov – Stoper
Atanas Chernev – Stoper
Hristiyan Petrov – Stoper
Dimitar Velkovski – Sol Bek
Viktor Popov – Sağ Bek
Ivan Turitsov – Sağ Bek
Ilia Gruev – Ön Libero
Ivaylo Chochev – Merkez Orta Saha
Andrian Kraev – Merkez Orta Saha
Kristiyan Stoyanov – Merkez Orta Saha
Filip Krastev – On Numara
Marin Petkov – On Numara
Stanislav Shopov – On Numara
Zdravko Dimitrov – Sol Kanat
Radoslav Kirilov – Sol Kanat
Kiril Despodov – Sağ Kanat
Lukas Petkov – Sağ Kanat
Martin Minchev – Santrafor
Vladimir Nikolov – Santrafor
Bulgaristan milli takımının kadro değeri 44.85 mil. € olarak kayıtlara geçti. Yaş ortalaması 26 olurken, mevkiiye göre kadro değeri şöyle:
Kaleci – 26.2 yaş – 3.60 mil. € toplam – 1.20 mil. € ortalama
Defans – 25.7 yaş – 11.75 mil. € toplam – 1.47 mil. € ortalama
Orta saha – 25.3 yaş – 17.40 mil. € toplam – 2.49 mil. € ortalama
Forvet – 27.3 yaş – 12.10 mil. € toplam – 2.02 mil. € ortalama
Toplam: 26.0 yaş – 44.85 mil. € toplam – 1.87 mil. € ortalama
12 Eylül 1976 doğumlu olan Aleksandar Dimitrov, 24 Eylül 2025 tarihinde göreve başladı. Sözleşme sonu ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi. UEFA Pro lisansa sahip olan isim, daha önce Bulgaristan U21 teknik direktörlüğünü yaptı.