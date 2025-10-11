Menü Kapat
Aktüel
Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti

Dünya Kupası Elemelerinde karşı karşıya gelecek olan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki maçlar ve sonuçları gündeme yerleşti. İki ülke tarihinde 24. kez bugün karşılaşacak.

Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Dünya Kupası eleme maçında bugün 21.45'te maçı oynanacak. Milli Takımımız ile Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlarını sizler için derledik.

TÜRKİYE BULGARİSTAN ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLARI

  • 04.04.1925 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 2:1 Bulgaristan
  • 17.07.1927 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 3:3 Türkiye
  • 14.10.1927 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 3:1 Bulgaristan
  • 27.09.1931 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 5:1 Türkiye
  • 04.11.1932 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 2:3 Bulgaristan
  • 07.12.1958 – Özel Maç – Ankara – Türkiye 0:0 Bulgaristan
  • 27.11.1960 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 2:1 Türkiye
  • 20.12.1964 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:0 Bulgaristan
  • 09.05.1965 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 4:1 Türkiye
  • 09.10.1968 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:2 Bulgaristan
Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti
  • 12.04.1972 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 4:2 Türkiye
  • 18.04.1973 – Balkan Kupası – İzmir – Türkiye 5:2 Bulgaristan
  • 08.05.1974 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 5:1 Türkiye
  • 22.09.1976 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 2:2 Türkiye
  • 16.02.1977 – Balkan Kupası – İstanbul – Türkiye 2:0 Bulgaristan
  • 21.09.1977 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 3:1 Türkiye
  • 22.12.1982 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:1 Bulgaristan
  • 16.10.1984 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:0 Bulgaristan
  • 22.08.1991 – Özel Maç – Stara Zagora – Bulgaristan 0:0 Türkiye
  • 26.08.1992 – Özel Maç – Trabzon – Türkiye 3:2 Bulgaristan
  • 17.08.2005 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 3:1 Türkiye
  • 29.05.2012 – Özel Maç – Salzburg – Türkiye 2:0 Bulgaristan
  • 08.06.2025 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 4:0 Bulgaristan
Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti

TÜRKİYE BULGARİSTAN KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki ülke tarihinde bugün 24. kez karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı. İki ülkenin 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle cevap verdi. Milli Takımımız, 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı. İki takım Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti

TÜRKİYE FUTBOL MİLLİ TAKIMININ AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Milli takımımız 276'sı deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 922 gol gördü.

Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti

MİLLİ TAKIM AVRUPA MAÇ SONUÇLARI SON ÜÇ YIL

  • 12.10.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Hırvatistan 0:1 Türkiye
  • 15.10.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Türkiye 4:0 Letonya
  • 18.11.2023 – Özel Maç – Almanya 2:3 Türkiye
  • 21.11.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Galler 1:1 Türkiye
  • 22.03.2024 – Özel Maç – Macaristan 1:0 Türkiye
  • 26.03.2024 – Özel Maç – Avusturya 6:1 Türkiye
  • 04.06.2024 – Özel Maç – İtalya 0:0 Türkiye
  • 10.06.2024 – Özel Maç – Polonya 2:1 Türkiye
  • 18.06.2024 – EURO 2024 – Türkiye 3:1 Gürcistan
Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti
  • 22.06.2024 – EURO 2024 – Türkiye 0:3 Portekiz
  • 26.06.2024 – EURO 2024 – Çekya 1:2 Türkiye
  • 02.07.2024 – EURO 2024 – Avusturya 1:2 Türkiye
  • 06.07.2024 – EURO 2024 – Hollanda 2:1 Türkiye
  • 06.09.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Galler 0:0 Türkiye
  • 09.09.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 3:1 İzlanda
  • 11.10.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 1:0 Karadağ
  • 14.10.2024 – UEFA Uluslar Ligi – İzlanda 2:4 Türkiye
  • 16.11.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 0:0 Galler
Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti
  • 19.11.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Karadağ 3:1 Türkiye
  • 20.03.2025 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 3:1 Macaristan
  • 23.03.2025 – UEFA Uluslar Ligi – Macaristan 0:3 Türkiye
  • 07.06.2025 – Özel Maç – ABD 1:2 Türkiye
  • 10.06.2025 – Özel Maç – Meksika 1:0 Türkiye
  • 04.09.2025 – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Gürcistan 2:3 Türkiye
  • 07.09.2025 – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0:6 İspanya
Milli maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Bulgaristan maçına saatler kaldı
