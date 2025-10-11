Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Dünya Kupası eleme maçında bugün 21.45'te Türkiye Bulgaristan maçı oynanacak. Milli Takımımız ile Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlarını sizler için derledik.

TÜRKİYE BULGARİSTAN ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLARI

04.04.1925 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 2:1 Bulgaristan

17.07.1927 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 3:3 Türkiye

14.10.1927 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 3:1 Bulgaristan

27.09.1931 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 5:1 Türkiye

04.11.1932 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 2:3 Bulgaristan

07.12.1958 – Özel Maç – Ankara – Türkiye 0:0 Bulgaristan

27.11.1960 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 2:1 Türkiye

20.12.1964 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:0 Bulgaristan

09.05.1965 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 4:1 Türkiye

09.10.1968 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:2 Bulgaristan

12.04.1972 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 4:2 Türkiye

18.04.1973 – Balkan Kupası – İzmir – Türkiye 5:2 Bulgaristan

08.05.1974 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 5:1 Türkiye

22.09.1976 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 2:2 Türkiye

16.02.1977 – Balkan Kupası – İstanbul – Türkiye 2:0 Bulgaristan

21.09.1977 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 3:1 Türkiye

22.12.1982 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:1 Bulgaristan

16.10.1984 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:0 Bulgaristan

22.08.1991 – Özel Maç – Stara Zagora – Bulgaristan 0:0 Türkiye

26.08.1992 – Özel Maç – Trabzon – Türkiye 3:2 Bulgaristan

17.08.2005 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 3:1 Türkiye

29.05.2012 – Özel Maç – Salzburg – Türkiye 2:0 Bulgaristan

08.06.2025 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 4:0 Bulgaristan

TÜRKİYE BULGARİSTAN KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki ülke tarihinde bugün 24. kez karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı. İki ülkenin 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle cevap verdi. Milli Takımımız, 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı. İki takım Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE FUTBOL MİLLİ TAKIMININ AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Milli takımımız 276'sı deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 922 gol gördü.

MİLLİ TAKIM AVRUPA MAÇ SONUÇLARI SON ÜÇ YIL

12.10.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Hırvatistan 0:1 Türkiye

15.10.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Türkiye 4:0 Letonya

18.11.2023 – Özel Maç – Almanya 2:3 Türkiye

21.11.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Galler 1:1 Türkiye

22.03.2024 – Özel Maç – Macaristan 1:0 Türkiye

26.03.2024 – Özel Maç – Avusturya 6:1 Türkiye

04.06.2024 – Özel Maç – İtalya 0:0 Türkiye

10.06.2024 – Özel Maç – Polonya 2:1 Türkiye

18.06.2024 – EURO 2024 – Türkiye 3:1 Gürcistan

22.06.2024 – EURO 2024 – Türkiye 0:3 Portekiz

26.06.2024 – EURO 2024 – Çekya 1:2 Türkiye

02.07.2024 – EURO 2024 – Avusturya 1:2 Türkiye

06.07.2024 – EURO 2024 – Hollanda 2:1 Türkiye

06.09.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Galler 0:0 Türkiye

09.09.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 3:1 İzlanda

11.10.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 1:0 Karadağ

14.10.2024 – UEFA Uluslar Ligi – İzlanda 2:4 Türkiye

16.11.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 0:0 Galler