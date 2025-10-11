Türkiye Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Türkiye Bulgaristan maç skorları dikkat çekti

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Dünya Kupası eleme maçında bugün 21.45'te TürkiyeBulgaristan maçı oynanacak. Milli Takımımız ile Bulgaristan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlarını sizler için derledik.
TÜRKİYE BULGARİSTAN ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLARI
04.04.1925 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 2:1 Bulgaristan
17.07.1927 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 3:3 Türkiye
14.10.1927 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 3:1 Bulgaristan
27.09.1931 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 5:1 Türkiye
04.11.1932 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 2:3 Bulgaristan
07.12.1958 – Özel Maç – Ankara – Türkiye 0:0 Bulgaristan
27.11.1960 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 2:1 Türkiye
20.12.1964 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:0 Bulgaristan
09.05.1965 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 4:1 Türkiye
09.10.1968 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:2 Bulgaristan
12.04.1972 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 4:2 Türkiye
18.04.1973 – Balkan Kupası – İzmir – Türkiye 5:2 Bulgaristan
08.05.1974 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 5:1 Türkiye
22.09.1976 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 2:2 Türkiye
16.02.1977 – Balkan Kupası – İstanbul – Türkiye 2:0 Bulgaristan
21.09.1977 – Balkan Kupası – Sofya – Bulgaristan 3:1 Türkiye
22.12.1982 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:1 Bulgaristan
16.10.1984 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 0:0 Bulgaristan
22.08.1991 – Özel Maç – Stara Zagora – Bulgaristan 0:0 Türkiye
26.08.1992 – Özel Maç – Trabzon – Türkiye 3:2 Bulgaristan
17.08.2005 – Özel Maç – Sofya – Bulgaristan 3:1 Türkiye
29.05.2012 – Özel Maç – Salzburg – Türkiye 2:0 Bulgaristan
08.06.2025 – Özel Maç – İstanbul – Türkiye 4:0 Bulgaristan
TÜRKİYE BULGARİSTAN KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?
İki ülke tarihinde bugün 24. kez karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı. İki ülkenin 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle cevap verdi. Milli Takımımız, 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı. İki takım Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.
TÜRKİYE FUTBOL MİLLİ TAKIMININ AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Milli takımımız 276'sı deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 922 gol gördü.
MİLLİ TAKIM AVRUPA MAÇ SONUÇLARI SON ÜÇ YIL
12.10.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Hırvatistan 0:1 Türkiye
15.10.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Türkiye 4:0 Letonya
18.11.2023 – Özel Maç – Almanya 2:3 Türkiye
21.11.2023 – EURO 2024 Elemeleri – Galler 1:1 Türkiye
22.03.2024 – Özel Maç – Macaristan 1:0 Türkiye
26.03.2024 – Özel Maç – Avusturya 6:1 Türkiye
04.06.2024 – Özel Maç – İtalya 0:0 Türkiye
10.06.2024 – Özel Maç – Polonya 2:1 Türkiye
18.06.2024 – EURO 2024 – Türkiye 3:1 Gürcistan
22.06.2024 – EURO 2024 – Türkiye 0:3 Portekiz
26.06.2024 – EURO 2024 – Çekya 1:2 Türkiye
02.07.2024 – EURO 2024 – Avusturya 1:2 Türkiye
06.07.2024 – EURO 2024 – Hollanda 2:1 Türkiye
06.09.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Galler 0:0 Türkiye
09.09.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 3:1 İzlanda
11.10.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 1:0 Karadağ
14.10.2024 – UEFA Uluslar Ligi – İzlanda 2:4 Türkiye
16.11.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 0:0 Galler
19.11.2024 – UEFA Uluslar Ligi – Karadağ 3:1 Türkiye
20.03.2025 – UEFA Uluslar Ligi – Türkiye 3:1 Macaristan
23.03.2025 – UEFA Uluslar Ligi – Macaristan 0:3 Türkiye
07.06.2025 – Özel Maç – ABD 1:2 Türkiye
10.06.2025 – Özel Maç – Meksika 1:0 Türkiye
04.09.2025 – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Gürcistan 2:3 Türkiye
07.09.2025 – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0:6 İspanya