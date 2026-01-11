Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışlarının başlmasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Edirne, Tekirdağ ve Adıyaman'da karla karışık yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece yarısından itibaren üç ilde karla karışık yağmurun yerini kar yağışının alacağı belirtildi. Kocaeli'de ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı görülmeye başlanacak. MGM tarafından aktarılan bilgilerin ardından öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Edirne'de yarın okulların tatil olacağına dair henüz Edirne Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı. Edirne Valiliği tarafından son yapılan açıklamada "Bugün akşam saatlerinden itibaren Elazığ merkezde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 cm kar örtüsü), yüksek kesimlerde ise (1400 m üzeri) kuvvetli ve yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri kar örtüsü) beklenmektedir. Beklenen bu yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yükseklerde tipi ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Tekirdağ'da 12 Ocak okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tekirdağ Valiliği veya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığı takdirde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Tekirdağ'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek. MGM tarafından Tekirdağ için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Adıyaman Valiliği tarafından yarın il genelinde okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmediği takdirde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre il genelinde karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışlar gece yarısından itibaren etkisini artıracak. Kar yağışını gece yarısı boyunca devam ederken, sabah saatlerinde ise tekrardan karla karışık yağmur şekinde gerçekleşecek. Hava sıcaklıklarının ise yarın gün içerisinde 1 ila 4 derece arasında olacağı belirtildi.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kocaeli'de kar yağışı 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00'ten itibaren başlayacak. Kar yağışının gün içerisinde devam edeceği ve 13 Ocak 2026 Salı gününe kadar süreceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise hafta başında 1 ila 5 derece arasında olması bekleniyor. Kocaeli Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.