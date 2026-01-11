Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli 12 Ocak okullar tatil mi, var mı sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları Edirne, Tekirdağ, Adıyaman ve Kocaeli'nde de etkisini gösteriyor. Kar yağışları nedeniyle Kahramanmaraş, Sivas ve Tunceli'de okullar tatil edildi. 3 ilde okulların tatil edilmesinin ardından Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. 12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili haberleri için öğrenciler ve velilerin gözleri Edirne Valiliği, Tekirdağ Valiliği, Adıyaman Valiliği, Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 20:15

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışlarının başlmasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Edirne, Tekirdağ ve Adıyaman'da karla karışık yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece yarısından itibaren üç ilde karla karışık yağmurun yerini kar yağışının alacağı belirtildi. Kocaeli'de ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı görülmeye başlanacak. MGM tarafından aktarılan bilgilerin ardından öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Edirne'de yarın okulların tatil olacağına dair henüz Edirne Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı. Edirne Valiliği tarafından son yapılan açıklamada "Bugün akşam saatlerinden itibaren Elazığ merkezde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 cm kar örtüsü), yüksek kesimlerde ise (1400 m üzeri) kuvvetli ve yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri kar örtüsü) beklenmektedir. Beklenen bu yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yükseklerde tipi ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Tekirdağ'da 12 Ocak okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tekirdağ Valiliği veya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığı takdirde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Tekirdağ'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek. MGM tarafından Tekirdağ için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Adıyaman Valiliği tarafından yarın il genelinde okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmediği takdirde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre il genelinde karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışlar gece yarısından itibaren etkisini artıracak. Kar yağışını gece yarısı boyunca devam ederken, sabah saatlerinde ise tekrardan karla karışık yağmur şekinde gerçekleşecek. Hava sıcaklıklarının ise yarın gün içerisinde 1 ila 4 derece arasında olacağı belirtildi.

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kocaeli'de kar yağışı 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00'ten itibaren başlayacak. Kar yağışının gün içerisinde devam edeceği ve 13 Ocak 2026 Salı gününe kadar süreceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise hafta başında 1 ila 5 derece arasında olması bekleniyor. Kocaeli Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak kar tatili durumu
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.