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Editor
 | Özge Sönmez

Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde yönetici Caner Koçer İspanya'da öldürüldü

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da infaz edildi. İspanyol basınında geniş yer tutan olay 'Türk çetelerinin savaşı' olarak servis edildi. İnfaz sonrası çekilen görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

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Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde yönetici Caner Koçer İspanya'da öldürüldü
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 08:27

Daltonlar 'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, 'da uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kanlı infaz İspanya'da gündeme otururken, İspanyol basını olayı "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde yönetici Caner Koçer İspanya'da öldürüldü

İSPANYA'DA GÜNDEME OTURDU

TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde yönetici Caner Koçer İspanya'da öldürüldü

SUİKASTI KİM DÜZENLEDİ?

Sabah'ın aktardığına göre Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni nesil İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."

Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde yönetici Caner Koçer İspanya'da öldürüldü
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ETİKETLER
#suikast
#ispanya
#güvenlik
#suç örgütü
#Türk Mafyası
#Daltonlar
#Caner Koçer
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