Mutfaktaki 'yağ lekesi' kabusuna son: Bu iki malzeme, biriken yağları adeta söküp atıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İster ocak üzerinde, ister tezgahta ya da fayanslarda olsun, yemek pişiren herkesin karşılaştığı inatçı yağ tabakası, temizlik malzemelerine direnç gösterebiliyor. Oysa mutfak dolabınızdaki iki basit malzeme, inatçı yağ lekeleriyle mücadelede en büyük yardımcınız olabilir: sirke ve kahve telvesi.
Leravi'nin haberine göre kahve telvesi ve sirke, günlük mutfak malzemeleri olmalarının ötesinde yağ çözme konusunda süper bir ikili oluşturuyor. Sirkenin hafif asidik yapısı, yağın inatçı yapısını çözmeye yardımcı olurken; kahve telvesi de hafif bir ovma aracı görevi görerek yüzeye yapışan kalıntıları kaldırıyor.
İnatçı yağ kalıntılarına karşı bile etkili olduğu belirtilen bu karışım, hafif aşındırma ve kimyasal gücü birleştiriyor. İkilinin bir araya geldiğinde oluşturduğu hafif köpürme reaksiyonu, kirin gevşemesine olanak tanıyor.
Söz konusu çözümün, fayanslardan temizlemekte zorlandığınız ocaklara kadar her alanda işe yaradığı vurgulanıyor.
Yağ temizliğinde kullanılabilecek iki temel yöntem bulunuyor:
Hazırlanan karışım ile temizlik:
Doğrudan uygulama yöntemi:
Hangi yöntem tercih edilirse edilsin, işlem sonrasında yüzeyin ılık suyla durulanması gerekiyor. Durulama, kalıntıları temizleyerek daha az kaygan ve parlak bir yüzey ortaya çıkaracağı belirtiliyor.