19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Mutfaktaki 'yağ lekesi' kabusuna son: Bu iki malzeme, biriken yağları adeta söküp atıyor

Kimyasal temizleyicilerin pabucunu dama attıracak bir yağ giderme çözümü olduğunu biliyor muydunuz? Mutfaktaki inatçı yağ ve kirleri, sirke ve kahve telvesi karışımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. İşte yapılması gerekenler.

İster ocak üzerinde, ister tezgahta ya da fayanslarda olsun, yemek pişiren herkesin karşılaştığı inatçı yağ tabakası, malzemelerine direnç gösterebiliyor. Oysa mutfak dolabınızdaki iki basit malzeme, inatçı yağ lekeleriyle mücadelede en büyük yardımcınız olabilir: ve kahve telvesi.

GİZLİ FORMÜL MUTFAK DOLABINIZDA SAKLI

Leravi'nin haberine göre kahve telvesi ve sirke, günlük mutfak malzemeleri olmalarının ötesinde yağ çözme konusunda süper bir ikili oluşturuyor. Sirkenin hafif asidik yapısı, yağın inatçı yapısını çözmeye yardımcı olurken; kahve telvesi de hafif bir ovma aracı görevi görerek yüzeye yapışan kalıntıları kaldırıyor.

İnatçı yağ kalıntılarına karşı bile etkili olduğu belirtilen bu karışım, hafif aşındırma ve kimyasal gücü birleştiriyor. İkilinin bir araya geldiğinde oluşturduğu hafif köpürme reaksiyonu, kirin gevşemesine olanak tanıyor.

Söz konusu çözümün, fayanslardan temizlemekte zorlandığınız ocaklara kadar her alanda işe yaradığı vurgulanıyor.

Mutfaktaki 'yağ lekesi' kabusuna son: Bu iki malzeme, biriken yağları adeta söküp atıyor

KAHVE VE SİRKEYLE YAĞ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Yağ temizliğinde kullanılabilecek iki temel yöntem bulunuyor:

Hazırlanan karışım ile temizlik:

  • 1 su bardağı beyaz sirke ile 1 yemek kaşığı kahve telvesini karıştırın.
  • Telve eşit dağılıncaya kadar karıştırılan karışımı boş bir sprey şişesine aktarın.
  • Karışımı yağlı bölgeye doğrudan püskürtün ve sirkenin yağları çözmesi için birkaç dakika bekleyin.
  • Ardından yumuşak bir sünger ya da küçük bir mutfak fırçası yardımıyla yüzeyi nazikçe ovun. Kahve telvesi ovma işlemini sağlarken, sirke alttaki yağ tabakasını çözecektir.
Mutfaktaki 'yağ lekesi' kabusuna son: Bu iki malzeme, biriken yağları adeta söküp atıyor

Doğrudan uygulama yöntemi:

  • Yağlı bölgenin üzerine yarım bardak kadar kahve telvesini serpin.
  • Telve üzerine yavaşça yarım bardak sirkeyi dökün.
  • Karışımın 5 ila 10 dakika beklemesine izin verin ve ardından ovma işlemine geçin.
Mutfaktaki 'yağ lekesi' kabusuna son: Bu iki malzeme, biriken yağları adeta söküp atıyor

Hangi yöntem tercih edilirse edilsin, işlem sonrasında yüzeyin ılık suyla durulanması gerekiyor. Durulama, kalıntıları temizleyerek daha az kaygan ve parlak bir yüzey ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

