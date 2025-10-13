Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Singo'dan Galatasaray için büyük fedakarlık! Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün resmi YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayında Singo'nun durumuna da değinen teknik adam, Fildişi Sahilli futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini duyurdu. Okan Buruk konuşmasında Singo'nun, Galatasaray için yaptığı büyük fedakarlığa da değindi.

Singo'dan Galatasaray için büyük fedakarlık! Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı
13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 14:59

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın YouTube kanalına özel canlı yayında röportaj verdi. Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumunu açıkladı.

Arka adelesinde orta düzeyde strain tespit edilen Fildişi Sahilli futbolcunun tekrar sahalara döneceği tarih belli oldu.

Singo'dan Galatasaray için büyük fedakarlık! Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı

SİNGO'NUN SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Okan Buruk, Singo'nun tedavisinin devam ettiğini belirterek bir an önce sahalara dönmek için çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Teknik adam, Singo'nun en az 2 hafta daha sahalarda olmayacağını duyurdu. Singo'nun 1 Kasım 2025 tarihinde RAMS Park'ta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Singo'dan Galatasaray için büyük fedakarlık! Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı

OKAN BURUK, SİNGO'NUN BÜYÜK FEDAKARLIĞINI AÇIKLADI

Okan Buruk açıklamasında Singo'nun tedavisine devam etmek için milli arada izin yapmadığını belirtti. Okan Buruk açıklamasında "Wilfried Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel, Bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Takip edeceğiz. Gün gün takip edeceğiz. Şu anda en az 2 hafta daha olmayacak gibi gözüküyor." dedi.

Singo'dan Galatasaray için büyük fedakarlık! Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı

SİNGO GALATASARAY KARNESİ

24 yaşındaki sağ bek Singo bu sezon Galatasaray ile 7 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 408 dakika süre bulan Fildişi Sahilli futbolcu 1 asistlik katkı sağladı. Transfermartk'ın 1 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Singo'nun 28 milyon Euro değeri bulunuyor.

#Spor
#Spor
