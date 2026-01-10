Motorine indirim pompaya yansıdı! İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yıl başındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyonun ardından buradaki petrolü satın alacağını duyurmasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, akaryakıta da indirim olarak yansıdı.
Motorin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim geldi. İşte 10 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları...