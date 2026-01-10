Motorine indirim pompaya yansıdı! İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yıl başındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyonun ardından buradaki petrolü satın alacağını duyurmasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, akaryakıta da indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE 93 KURUŞ İNDİRİM

Motorin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim geldi. İşte 10 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN

İstanbul Avrupa Yakası: 53.17 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53.01 TL

Ankara: 54.04 TL

İzmir: 54.37 TL

MOTORİN

İstanbul Avrupa Yakası: 53.68 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53.52 TL

Ankara: 54.78 TL

İzmir: 55.05 TL

LPG