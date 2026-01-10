AÖF (Açıköğretim) sınav yerleri sorgulama 2026! AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen adaylara final sınavlarında sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek. Sınava girerken adayların geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması zorunlu olacak. Öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları, askerli kimlik kartı veya baro kartı geçersiz olacak. AÖF’te dönem sonunda bütünleme veya telafi sınavı olmadığı için final sınavı sonuçları ortalamanın çoğunluğunu oluşturacak. Peki AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav giriş belgesinde son durum…

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak’ta düzenlenecek. AÖF sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 1 hafta önce erişime açılıyor. AÖF sınav yerlerinin en geç 12 Ocak Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar Anadolu Üniversitesi hesabı veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.

AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

18-19 Ocak tarihinde yapılacak sınavlarda giriş belgesi yanında olmayan veya geçerli kimlik belgesi ibraz etmeyen adaylar salonlara kabul edilmeyecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

BÜTÜNLEME VEYA TELAFİ SINAVI UYGULANMAYACAK

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takviminde telafi ve bütünleme sınavı yer almadı. Güz döneminde başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılının sona ermesinin ardından yaz okulu sınavlarına katılacak.

Bahar dönemi ara sınavları 04-05 Nisan, final sınavları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 22 Ağustos’ta yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Ara sınav ve dönem sonu sınav notu ortalaması 35’in altında kalanlar FF harf notuyla başarısız sayılacak.

Dönem sonu final sınavları ortalamaya %70 etki ederken vize (ara) sınavı ise %30 katkı yapacak.