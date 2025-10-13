Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı toprağa verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Giresunlu sanatçı Yüksel Kader bugün son yolculuğuna uğurlandı.

’dan ’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada geçirdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN SANATÇI TOPRAĞA VERİLDİ

45 yaşındaki ses sanatçısı Yüksel Kader, Gemlik'te gittiği düğünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Yüksel Kader'in Bursa'daki ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.

Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı toprağa verildi

Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi. Memleketi Giresun’a uçakla götürülen Kader, öğle namazını müteakip Giresun Dereli ilçesi Alancık Mahallesi Merkez Cami'de kalınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı toprağa verildi
