Gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni detay! Bazı isimler her şeyi itiraf etti

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Demet Evgar, Duygu Özaslan, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım ve Hadise gibi isimler, kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, operasyon kapsamında ev araması yapılmadığını, sadece biyolojik örneklerin alındığını ve bazı isimlerin geçmişte madde kullandığını kabul ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
13.10.2025
13.10.2025
'da, haklarında madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüphelinin tamamı, Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınıp ifade veren ünlü isimlerden bazıları geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

"BAZI İSİMLER YASAKLI MADDE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ"

Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ev araması yapılmadı. Sadece saç, kan ve idrar örnekleri alındı. Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni detay! Bazı isimler her şeyi itiraf etti

Erdinç ayrıca kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekti, "Avrupa'da serbest olan bazı maddelerin Türkiye'de de yasal olduğu düşünülüyor, ancak Türkiye'de her türlü madde kullanımı suçtur."

Gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni detay! Bazı isimler her şeyi itiraf etti

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

  • Dilan Polat
  • Engin Polat
  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan
  • Demet Evgar Babataş,
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Ceren Moray Orcan
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Metin Akdülger
  • Birce Akalay
