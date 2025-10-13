Gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni detay! Bazı isimler her şeyi itiraf etti

İstanbul'da, haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüphelinin tamamı, Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınıp ifade veren ünlü isimlerden bazıları geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

"BAZI İSİMLER YASAKLI MADDE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ"

Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ev araması yapılmadı. Sadece saç, kan ve idrar örnekleri alındı. Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti" ifadelerini kullandı.

Erdinç ayrıca kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekti, "Avrupa'da serbest olan bazı maddelerin Türkiye'de de yasal olduğu düşünülüyor, ancak Türkiye'de her türlü madde kullanımı suçtur."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU