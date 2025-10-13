Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara, son paylaşımında yeni sevgilisini duyurdu. Rapçi L- Gante ile ayrılan Wanda Nara, bu kez yeni sevgilisi Martin Migueles ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Galatasaray'da top koşturan ile olaylı bir süreci geçiren , çocuklarının velayeti için ünlü futbolcuyla mahkemede karşı karşıya geldi. L- Gante ile çalkantılı bir yaşayan Wanda Nara, yeni sevgilisini ise sosyal medyadan paylaştı.

WANDA NARA, YENİ SEVGİLİSİ MARTIN MIGUELES İLE İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Daha önce ünlü rapçi ile bir dargın bir barışık yaşayan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini noktaladı. Nara, kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı “M” harfiyle gizemli bir aşkın sinyallerini vermişti.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Wanda Nara'nın paylaşımının kime ait olduğu ortaya çıktı. Arjantin basınında geniş yer bulan bu paylaşımın ardından, “M” harfinin Martin Migueles’e ait olduğu ortaya çıktı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sessizliğini sonunda bozdu. Nara, yeni Martin Migueles ile çekilen ilk kareyi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Sıkça Sorulan Sorular

WANDA NARA KAÇ YAŞINDA?
10 Aralık 1986 doğumlu Wanda Nara, 2009'un sonlarında El musical de tus sueños'a yarışmacı olarak katıldı ve başarıya ulaştı. Mayıs 2011'de Bailando 2011'de yarışmacı oldu. Nara, o zamanki kocası Maxi López ile İtalya'ya gitmek için ayrıldı ve yerine kız kardeşi Zaira geçti.
