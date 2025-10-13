Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Galatasaray'da top koşturan Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, çocuklarının velayeti için ünlü futbolcuyla mahkemede karşı karşıya geldi. L- Gante ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, yeni sevgilisini ise sosyal medyadan paylaştı.

WANDA NARA, YENİ SEVGİLİSİ MARTIN MIGUELES İLE İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Daha önce ünlü rapçi L-Gante ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini noktaladı. Nara, kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı “M” harfiyle gizemli bir aşkın sinyallerini vermişti.

Wanda Nara'nın paylaşımının kime ait olduğu ortaya çıktı. Arjantin basınında geniş yer bulan bu paylaşımın ardından, “M” harfinin Martin Migueles’e ait olduğu ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sessizliğini sonunda bozdu. Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ile çekilen ilk kareyi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı.