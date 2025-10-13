Menü Kapat
19°
 Dilek Ulusan

Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA'ya rastlanmamasının nedenini paylaştı. Kobra Murat, "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum" dedi.

Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu
Haber Merkezi
GİRİŞ:
13.10.2025
10:18
GÜNCELLEME:
13.10.2025
10:23

Güllü'nün yakın arkadaşı açıklamalarıyla "pes" dedirtti. Kobra Murat Güllü'nün itildiğini iddia ederek şarkıcının tırnak arasından alınan örneklerde çıkmamasının sebebini de bulduğunu iddia etti.

KOBRA MURAT: CİNAYETİN NASIL OLDUĞUNU BULMUŞ GİBİYİM

Adli Tıp raporunda, Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA'ya rastlanmadı. Güllü'nün tırnakları arasında başka birine ait DNA'ya rastlanmamasının nedenini paylaşan Kobra Murat, "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum" dedi. "Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar" dedi.

Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu

KOBRA MURAT: GÜLLÜ'YÜ BENCE SULTAN İTİYOR

İsim dahi veren Kobra Murat, "Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan' açıklamasında bulundu.

Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu

KOBRA MURAT KONUŞTU, GÖZLER GÜLLÜ'NÜN ASİSTANINA ÇEVRİLDİ

Güllü'nün ölümünün hemen sonrasında bağlandığı canlı yayında konuşan Kobra Murat, "Geceleri rüyamda görüyorum. Çok eski dostum. Güllü benim 20 senelik dostum. Yediğimiz içtiğimiz hiçbir zaman ayrı geçmedi. Yazlığım var. Güllü'nün de orada yazlığı var. Ben kendime 5 günlük fırsat ayırdım ve Güllü'yü aradım. Neşeli neşeli gidiyorum. Bir tane kadın çıktı telefona 'Kimsin' dedi. Telefonum kayıtlı ben Kobra Murat'ım. Buluşmak istediğimi söyledim. Sonra kapattım telefonu. Güllü bana 1 hafta boyunca gelmedi." dedi ve Güllü'nün asistanının bu buluşmaya engel olduğunu belirtti.

Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu
ETİKETLER
#cinayet
#dna
#kobra murat
#Sultan Selim Mahallesi
#Güllü
#Magazin
