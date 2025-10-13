Menü Kapat
19°
Ajda Pekkan sahnede espriyi patlattı: Evde kaldım

Dün akşam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan 79 yaşındaki Ajda Pekkan, konser sırasında sık sık kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla sohbet etti. Esprileriyle herkesi güldüren Ajda Pekkan, "Ben evde kaldım siz evlendiniz" dedi.

Yağmurlu havaya rağmen dün akşam binlerce kişiye veren , esprileriyle de gelen konuklarını güldürmeyi başardı. İki kez evlenip boşanan Ajda Pekkan, "Evde kaldım" deyince seyircilerden espriler peş peşe geldi.

AJDA PEKKAN'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI

Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla şakalaşan sanatçı, "Ben evde kaldım siz evlendiniz" deyince, bir sever, "Ajda evlen benimle" diye haykırdı.

Ajda Pekkan sahnede espriyi patlattı: Evde kaldım

Usta sanatçı, "Bu akşam havanın sürprizli atmosferine rağmen burada olmanızın sevincini yaşıyorum, hepinize çok çok teşekkür ediyorum" diyerek çok mutlu olduğundan bahsetti.

Ajda Pekkan sahnede espriyi patlattı: Evde kaldım

AJDA PEKKAN PEŞ PEŞE İTİRAFLARINI SIRALADI

Yoğun yağmura rağmen kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine seslenen sanatçı, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim, hepiniz delisiniz.

Ajda Pekkan sahnede espriyi patlattı: Evde kaldım

Konserinin iptal olma ihtimalinden korkan Ajda Pekkan, "Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra'dan bile gelen can dostlarım var" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA?
12 Şubat 1946 İstanbul doğumlu Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.
