Ajda Pekkan sahnede espriyi patlattı: Evde kaldım

Yağmurlu havaya rağmen dün akşam binlerce kişiye konser veren Ajda Pekkan, esprileriyle de gelen konuklarını güldürmeyi başardı. İki kez evlenip boşanan Ajda Pekkan, "Evde kaldım" deyince seyircilerden espriler peş peşe geldi.

AJDA PEKKAN'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI

Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla şakalaşan sanatçı, "Ben evde kaldım siz evlendiniz" deyince, bir müzik sever, "Ajda evlen benimle" diye haykırdı.

Usta sanatçı, "Bu akşam havanın sürprizli atmosferine rağmen burada olmanızın sevincini yaşıyorum, hepinize çok çok teşekkür ediyorum" diyerek çok mutlu olduğundan bahsetti.

AJDA PEKKAN PEŞ PEŞE İTİRAFLARINI SIRALADI

Yoğun yağmura rağmen kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine seslenen sanatçı, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim, hepiniz delisiniz.

Konserinin iptal olma ihtimalinden korkan Ajda Pekkan, "Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra'dan bile gelen can dostlarım var" dedi.