TGRT Haber
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Ümit Buget

1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safran çiçek açtı. Çiçeklenmenin 15 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniyor.

1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı
IHA
13.10.2025
14:49
13.10.2025
14:49

Türkiye'de ağırlıklı olarak 'ün ilçesinde yetiştirilen ve yüksek fiyatıyla da dikkat çeken safran çiçek açtı.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor.

1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı

Boya, , kozmetik, ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı geçen yıl 450 bin liradan satıldı.

1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını söyledi.

Havaların serinlediğine değinen Yılmaz, "Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız." dedi.

1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı

Yılmaz, tarlasının turizme açık olduğunu ve misafirlerin tarlada safran çiçeği toplayabildiğini anlatarak, köylerinin Safranbolu'nun en fazla safran üretilen köyü olduğunu ifade etti.

1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı

Safran tarlalarının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Yılmaz, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin safran tarlalarını ziyaret etmeye geldiğini kaydetti.

