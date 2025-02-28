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 | Ömer Faruk Dogan

Kilosu 450 bin TL'ye satılan safran ile yaptığı tatlıyı tescil ettirdi! İnsanlar yemek için rezervasyon yapıyor

Kilosu 450 bin TL olması sebebiyle dünyanın en pahalı baharatı olarak anılan safranı tatlıyla buluşturan İbrahim Canbulat, 'Yanık Safran' olarak adlandırdığı tatlısını geliştirdi. Büyük ilgi gören ve rezervasyonla servis edilen bu özgün lezzet, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:35

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranı kullanarak özgün bir tatlı geliştiren işletmeci İbrahim Canbulat, 'Yanık Safran' adını verdiği özgün lezzeti Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil ettirdi.

Safranbolu'daki Gülevi işletmecisi yüksek mimar olan Canbulat, 2008 yılından bu yana Safranbolu safranının tanıtımı ve gelişimi için çalışmalar yürütüyor. İlçenin turizminde önemli bir yeri olan safranın lezzetini tatlıyla buluşturarak yöresel lezzetler arasında yeni bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Canbulat, kendisine özgün olarak 'Yanık Safran' adlı bir tatlı geliştirdi.

Yanık Safran tatlısı

SAFRAN BAHARATININ FİYATI NE KADAR?

Safran baharatının fiyatı, 450 bin TL/kg olarak biliniyor. Bu sebeple "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor. Canbulat, bu baharat ile üretmiş olduğu ve insanların yemek için rezervasyon yaptığı Yanık Safran tatlısını 3 aylık bir çalışmayla Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescilletmeyi başardı

Yanık Safran tatlısı

İŞLETMESİNİN 60'A YAKIN SAFRANLA İLGİLİ LEZZETİ VAR

İbrahim Canbulat, yaptığı açıklamada, Gülevi işletmesinin safranla ilgili 60'a yakın lezzeti bulunduğunu ve gelen misafirlere ikram ettiklerini ifade etti. Safranbolu'da safran üretiminin son yıllarda artış yaşandığını ancak gastronomide kullanılamadığını sözlerine ekleyen Canbulat, Yanık Safran'ın çok fazla ilgi görmeye başladığını aktardı.

Büyük grupların bu tatlıyı yiyebilmek için rezervasyon yaptıklarını anlatan Canbulat, yoğun ilgi neticesinde ürünü tescil ettirmeye karar verdiklerine dikkati çekti. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun, tatlının adını ve yapılış tarzını özgün bulmasının ardından tescil belgesinin ellerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Canbulat, tescilli tatlıdan sonra başka işletmelerinde safran gastronomisi için çalışmalar yapacağını düşündüğünü dile getirerek, 12 kişilik tatlı yapımında 2 gram safran kullandıklarını bildirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yanık Safran tatlısı nedir?
Yanık Safran, dünyanın en pahalı baharatı olan safran kullanılarak geliştirilen bir tatlıdır. Yoğun ilgi gören bu tatlı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
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