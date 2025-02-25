Ramazan'a hazırlık timi görev başında!

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya az kaldı. Bereketli sofraların kurulduğu, iyiliklerin arttığı ve insanların daha çok paylaşım yaptığı Ramazan, herkeste heyecana neden olmaya başladı bile. Marketlere giden ve Ramazan öncesi alışverişlerini yapan vatandaşlar, 11 ayın sultanına hazırlanıyor. Özellikle İstanbul'da sadece vatandaşlar değil, camilerde de hummalı bir hazırlık var. İstanbul'da belediye ekipleri, tarihi yarımadadaki camilerde Ramazan ayı öncesi yaptığı dezenfeksiyon çalışması kapsamında Süleymaniye Camii'ni temizledi.