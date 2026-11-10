Yemeği boğazında kalan adam nefessiz kaldı: Kahraman aşçı Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediye tesisinde yemek yiyen A.K.'nin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama, aynı masada oturduğu kişi müdahale etmek istedi ama uğraşları sonuçsuz kaldı. Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran, yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı. Yaşlı adam müdahalenin ardından yeniden normale döndü. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.