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Yemeği boğazında kalan adam nefessiz kaldı: Kahraman aşçı Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

’nin ilçesinde belediye tesisinde yemek yiyen A.K.'nin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama, aynı masada oturduğu kişi müdahale etmek istedi ama uğraşları sonuçsuz kaldı. Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran, yaşlı adama uyguladı. Yaşlı adam müdahalenin ardından yeniden normale döndü. Yaşanan panik anları ise tarafından kaydedildi. 

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