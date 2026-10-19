Tarihi kiliseyi gezerken nefessiz kaldı: Boğazına kuruyemiş kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezen bir kişi, dışarı çıkacağı sırada yediği kuru yemişler boğazında kaldı. Şahıs nefessiz kalıp dengesini kaybederken, çevreden durumu fark eden vatandaşlar, "Heimlich" manevrasıyla müdahalede bulundu. Dakikalarca süren müdahalenin ardından şahıs kuru yemişlerin dışarı atılmasıyla nefes alabildi. Şahsın, KOAH hastası olduğu ve ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi.