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Editor
 | Onur Kaya

Ramazan ayında tatlı ve su tüketimine dikkat!

On bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken uzmanlardan beslenme ile ilgili peş peşe uyarılar geliyor. Ramazanda açlık süresinin uzaması nedeniyle oruç tutan kişilerin kan şekerinin düşebileceğini ve tansiyon problemi yaşayabileceğini söyleyen Diyetisyen Emine Ayvaz, tatlı ve sıvı tüketimine vurgu yaptı.

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Ramazan ayında tatlı ve su tüketimine dikkat!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:17

Denizli'de Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Diyetisyen Emine Ayvaz Ramazan ayı boyunca sağlık sıkıntısı yaşamamak, üretken ve aktif bir dönem geçirmek, kilo dengesini korumak, zihinsel ve bedensel bütünlük ile oruç tutabilmek için beslenme önerilerinde bulundu.

"SAHURDA BOL BOL SU İÇİN"

Ramazan ayında açlık süresinin 13-14 saate çıkmasıyla birlikte günlük beslenme şekli ve öğün sayısının değişmesinin oruç tutan kişide gün boyunca kan şekerinin ve tansiyonun düşmesine neden olacağını söyleyen Diyetisyen Emine Ayvaz oruçla birlikte vücut ısısının düşüp, üşüme, halsizlik, baş ağrısı yaşanabileceğini, iftara kadar mide asit düzeylerinde artış ve vücut suyunda azalma gözlenebileceğini dile getirdi. Oruç tutacak olan bireylerin yüksek protein içeriğine sahip, sıvı ihtiyacını giderecek seçimler yapılmasının önemine değinen Diyetisyen Emine Ayvaz, "Sahurda tüketeceğiniz peynir, yumurta, süt-yoğurt grubu ürünler, 1-2 dilim esmer ekmek, çiğ sebzeler, 1 porsiyon meyve ve bir miktar ceviz yada çiğ tahin gün boyunca kan şekeri dengenizin sağlanmasında yardımcı olacaktır. Sahur öğününü yapmadan 20 dakika önce ya da 20 dakika sonrası bol su içilmeli, aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır" dedi.

"İFTARI İKİYE BÖLÜN"

İftarda çorbanın ardından 10-15 dakika kadar ara verilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Ayvaz, "Gün boyunca düşen kan şekerini dengeleyebilmek için 1-2 hurma ya da kuru kayısı ile oruç açılmalı, daha sonra bir kepçe çorba ile devam edilmeli, hazmı kolaylaştırmak, mideye aşırı yük bindirmemek adına yemeye 10- 15 dakika ara verilmeli ve daha sonra ana yemeğe geçilmelidir. Yani iftar 2’ye bölünmelidir. Ana yemek de kırmızı/beyaz et, kuru baklagiller, zeytinyağlı sebzeler, salata, yoğurt, 1-2 dilim tahıllı ekmek seçenekler arasında olmalıdır. Yavaş yemeye ve iyi çiğnemeye özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ramazan ayı boyunca tatlı ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi vurgusunda bulunan Diyetisyen emine Ayvaz, "Haftada ikiyi geçmeyecek şekilde sütlü tatlı veya meyveli tatlıları ara öğününüze dahil edin. Beslenme düzeninin değişmesi ile oluşabilecek kabızlığı önlemek için lifli ve posası yüksek besinleri menünüze ilave etmeyi unutmayın. Bol sirkeli, sumaklı ve susamlı salatalar bu konuda iyi bir tercih olacaktır. Yeterli sıvı alımını sağlayabilmek adına iftardan sonra her yarım saatte bir bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Çay ve kahveler idrar söktürücü olduğundan vücutta kullanılan suyun atılmasına sebep olur ve ödem yapar. Vitamin- mineral emiliminin engellenmemesi için çay ve kahve tüketiminin yemeklerden 1,5- 2 saat sonra ve az düzeyde olmasına özen gösterin. İftardan bir saat sonra şişkinlik, hazımsızlık sıkıntısı yaşamamak ve gün boyunca yavaşlayan metabolizma hızını yükseltmek ve iftardan sonra yükselen insülin hormonunuzu düşürmek adına 45 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapın" şeklinde konuştu.

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