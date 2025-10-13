Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yüksek lisans eğitimi için gelen Saida Karimova ev kiralamak isterken dolandırıldı. Beğendiği evin 6 aylık kirası için 8 bin dolar veren Azerbaycanlı kadın, bavullarıyla İstanbul'un göbeğinde kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 15:03

Yüksek lisans eğitimi için 'dan 'ye gelen Mimarlık öğrencisi Saida Karimova (24) dolandırıcıların hedefi oldu. ’a gelen Saida Karimova ev kiralamak istedi, 23 Ağustos'ta internetten bulduğu bir ilanı üzerinden emlakçı Mustafa Boğaçhan K. ile iletişime geçti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı

Anlaşmalar sonrası karşı tarafa 8 bin dolar gönderen Saida Karimova, yaklaşık iki ay sonra eve geldiğinde kimseyi bulamadı. Çevresindekilere sorduğunda ise böyle bir evin olmadığını öğrendi. Genç kadın karakola giderek şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı

IBAN’A 6 AYLIK KİRAYI YOLLADI

Türkiye’de master yaptığını söyleyen Saida Karimova, "6 aylık bir dönemim kalmıştı onun için Beşiktaş'tan ev tutmak istedim. Ben bir emlak sitesinden bir ev gördüm ve evi kiralamak istedim. Bir senelik vermediklerini söylediler. Başka bir evi 6 aylığına vereceklerini söyleyip fotoğraflarını attılar. Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evi beğendim ve Ağustos ayında tuttum. Bana ev sahibinin IBAN'ını yolladı ve ben de altı aylık kira bedelini yolladım. 1 Ekim tarihinde geldiğimizde ev sahibi ile gecikeceklerini bizim de bir kafede beklememizi söylediler. 4 saat boyunca onları bekledik. Gelen giden olmadı. 4 saatin sonunda polisi arayacağımı söylediğimde adam gelip bizi bir otele yerleştirdi. Ev sahibine ulaşamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı

"EV SAHİBİNE ULAŞAMADIĞINI SÖYLEYEREK BİZİ OYALADI"

Parayı istediğinde dolandırıcının bahaneler ürettiğini söyleyen Karimova, "Sonraki günlerde de bizi bu şekildeki oyalamaya çalıştı. Ev sahibi güya Bodrum'dan geliyormuş sonra da telefonları açmıyormuş. Sabah bana eve yıkım kararı çıktığını ve bu yüzden ev sahibinin bize evi vermeyeceğini söyledi. Bu esnada da biz otelde kalıyorduk. En son artık bana yeni ev tutacağını söyledi. Paranın da kendisinde olduğunu ve borcun kendisinin olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra ben parayı nakit olarak geri istediğimde bahanelerle ertelemeye başladı. Hep iletişim halinde kaldık. Sürekli telefonlarımı açıyordu. Neredeyse 12-13 gündür bu durum devam ediyor" diye konuştu.

KİMLİĞİNİ YOLLAYARAK GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞMIŞ

Komşuların ve esnafın böyle bir evi tanımadıklarını söyleyen Karimova, "En son artık kimliğinin fotoğrafını yolladı, 'ben olsam bunu yapmam' dedi. Ben orada o adamın soyadını gördüğümde IBAN'ına ev sahibi adı altında para yolladığımız şahsın bunun akrabası olduğunu anladım çünkü aynı soyadına sahipler. Önce paranın ev sahibinde olduğunu sonra paranın kendisinde olduğunu söylüyor. Şimdi de parasının olmadığını altınlarını satarak borcunu ödeyeceğini söyleyerek uzatmaya devam ediyor. Biz de birkaç gün önce polise suç duyurusunda bulunduk. Ben şuan bir apart tuttum ve bir aylığına orada kalıyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arabası arızalanan emekli vatandaşa şok! Yardım beklerken dolandırıldı
Araba alacaklar dikkat bu tuzağa düşmeyin! 'Sazan sarmalı' dolandırıcılarının taktiği ortaya çıktı
ETİKETLER
#Emlak
#Türkiye
#öğrenci
#beşiktaş
#dolandırıcı
#azerbaycan
#dolandırma
#Emlak Dolandırıcılığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.