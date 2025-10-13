Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kadına tuzak! Tam 8 bin dolar ödedi şimdi bavullarıyla sokakta kaldı

Yüksek lisans eğitimi için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Mimarlık öğrencisi Saida Karimova (24) dolandırıcıların hedefi oldu. Beşiktaş’a gelen Saida Karimova ev kiralamak istedi, 23 Ağustos'ta internetten bulduğu bir emlak ilanı üzerinden emlakçı Mustafa Boğaçhan K. ile iletişime geçti.

Anlaşmalar sonrası karşı tarafa 8 bin dolar gönderen Saida Karimova, yaklaşık iki ay sonra eve geldiğinde kimseyi bulamadı. Çevresindekilere sorduğunda ise böyle bir evin olmadığını öğrendi. Genç kadın karakola giderek şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

IBAN’A 6 AYLIK KİRAYI YOLLADI

Türkiye’de master yaptığını söyleyen Saida Karimova, "6 aylık bir dönemim kalmıştı onun için Beşiktaş'tan ev tutmak istedim. Ben bir emlak sitesinden bir ev gördüm ve evi kiralamak istedim. Bir senelik vermediklerini söylediler. Başka bir evi 6 aylığına vereceklerini söyleyip fotoğraflarını attılar. Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evi beğendim ve Ağustos ayında tuttum. Bana ev sahibinin IBAN'ını yolladı ve ben de altı aylık kira bedelini yolladım. 1 Ekim tarihinde geldiğimizde ev sahibi ile gecikeceklerini bizim de bir kafede beklememizi söylediler. 4 saat boyunca onları bekledik. Gelen giden olmadı. 4 saatin sonunda polisi arayacağımı söylediğimde adam gelip bizi bir otele yerleştirdi. Ev sahibine ulaşamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİBİNE ULAŞAMADIĞINI SÖYLEYEREK BİZİ OYALADI"

Parayı istediğinde dolandırıcının bahaneler ürettiğini söyleyen Karimova, "Sonraki günlerde de bizi bu şekildeki oyalamaya çalıştı. Ev sahibi güya Bodrum'dan geliyormuş sonra da telefonları açmıyormuş. Sabah bana eve yıkım kararı çıktığını ve bu yüzden ev sahibinin bize evi vermeyeceğini söyledi. Bu esnada da biz otelde kalıyorduk. En son artık bana yeni ev tutacağını söyledi. Paranın da kendisinde olduğunu ve borcun kendisinin olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra ben parayı nakit olarak geri istediğimde bahanelerle ertelemeye başladı. Hep iletişim halinde kaldık. Sürekli telefonlarımı açıyordu. Neredeyse 12-13 gündür bu durum devam ediyor" diye konuştu.

KİMLİĞİNİ YOLLAYARAK GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞMIŞ

Komşuların ve esnafın böyle bir evi tanımadıklarını söyleyen Karimova, "En son artık kimliğinin fotoğrafını yolladı, 'ben dolandırıcı olsam bunu yapmam' dedi. Ben orada o adamın soyadını gördüğümde IBAN'ına ev sahibi adı altında para yolladığımız şahsın bunun akrabası olduğunu anladım çünkü aynı soyadına sahipler. Önce paranın ev sahibinde olduğunu sonra paranın kendisinde olduğunu söylüyor. Şimdi de parasının olmadığını altınlarını satarak borcunu ödeyeceğini söyleyerek uzatmaya devam ediyor. Biz de birkaç gün önce polise suç duyurusunda bulunduk. Ben şuan bir apart tuttum ve bir aylığına orada kalıyorum" şeklinde konuştu.