Araba alacaklar dikkat bu tuzağa düşmeyin! 'Sazan sarmalı' dolandırıcılarının taktiği ortaya çıktı

Karaman'da arabasını 1 milyon 600 bin liraya satışa koyan bir vatandaş ilanı gören ve kendini M.Ö. olarak tanıtan bir kişi ile 1 milyon 550 lira üzerinden anlaştı.

KENDİ ARACIYMIŞ GİBİ İLANA KOYDU

Şüpheli daha sonra, aracın fotoğraflarını kullanarak bu aracı kendisine aitmiş gibi gösterdi ve 1 milyon 25 bin lira satış bedeliyle yeni bir ilan oluşturdu. Aracı almak isteyen Adana'daki bir kişiyle, otomobilin gerçek sahibi Karaman'daki noterde buluştu. Ancak satış bedeli, zanlının yönlendirdiği başka bir hesaba yatırıldı.

DOLANDIRILDIĞINI DEVİRDE ANLADI

Otomobilin devrini almak isterken dolandırıldığını fark eden alıcı, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin gerçek kimliğinin F.O.(22) olduğu, dolandırıcılığa karışan 5 kişinin daha olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

Polis daha sonra şüphelilerin tespit edilen adreslerine Adana, Mersin, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, F.O., M.G.(24), İ.B.(27), M.Ç.(31), İ.B.(34) ve M.S.G.(38)'yi yakaladı. Polis, dolandırıcılıktan elde edilen paranın kripto para hesabına aktarıldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların üzerine kayıtlı ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 3 otomobile el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.